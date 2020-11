Project Latte : Microsoft retente d’ouvrir Windows aux apps Android

Le sous-système Linux (WSL), base idéale pour ouvrir Windows aux applications Android ? Microsoft aurait des ambitions dans ce sens, avec un projet baptisé Latte. On pourrait en voir la couleur à l’automne 2021.

Pour le moment, l’application Votre téléphone constitue le principal levier « made in Microsoft » pour exécuter des apps Android sur Windows 10. Mais ses fonctionnalités sont limitées, surtout si on n’utilise pas un smartphone Samsung.

Autre possibilité : recourir à un émulateur comme BlueStacks… ou tout simplement Android Studio.

Avec le projet Latte, il n’y aurait probablement plus besoin d’une telle couche d’émulation. Le noyau Linux intégré à Windows 10 serait mis à contribution. Les développeurs auraient à empaqueter leurs applis au format MSIX et à les soumettre pour publication sur le Windows Store.

The best use I can see from this is when building Android apps, I can run it in Windows directly instead of opening the emulator. Or better yet, the Android emulator can incorporate this feature like how Docker is now backed by WSL2.

— Zhuowen Cui (@zhuowencui) November 27, 2020