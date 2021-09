{ MANAGER IT 2021 } – Découvrez les 5 personnalités sélectionnées par Silicon

Qui sera le Manager IT 2021 ? Découvrez les 5 personnalités et leur réalisations puis votez jusqu’au 8 octobre pour désigner le lauréat.

Véronique Torner – Responsable du programme Planet Tech’Care et co-fondatrice de Alter Way

« Il faut que la réflexion soit européenne car le législatif sera porté par l’Europe. On va créer une bourse des stages pour faire monter en compétences ».

Frédéric Charles – Directeur Stratégie Digitale & Innovation de Suez Smart Solutions

« On travaille sur des projets de Smart City avec une approche d’Open innovation. On a créé, par exemple, des plateformes de données en open data et alimentées par des APIs ».

Jean-Noël de Galzain – Président de Hexatrust et CEO de Wallix Group

« Si je peux inspirer des entrepreneurs, tant mieux. L’idée de la souveraineté numérique est devenue un enjeu de société. Il nous faut des Airbus du numérique dans tous les segments de l’IT.»

Jean-Séverin Lair – DSI de l’INSEE

« L’agilité casse le mur d’incompréhension entre les métiers et les développeurs mais il reste un deuxième mur à faire tomber : celui qui sépare les équipes agiles métiers/développeurs et les exploitants. »

Quentin Le Brouster – Co-founder & CTO at Back Market

« On développe des services pour rationaliser les ventes et limiter l’empreinte carbone. La tech est un moyen incontournable pour atteindre ces objectifs. Le rythme de notre développement nous oblige à être scalable. »

Vous avez découvert les 5 personnalités et leurs réalisations…,Faites votre choix pour désigner le/la Manager IT 2021