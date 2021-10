Manager IT 2021 : Quentin Le Brouster, CTO et co-fondateur de Back Market

A l’issue du vote des lecteurs de Silicon et de la communauté des professionnels de l’IT, Quentin Le Brouster – CTO et co-fondateur de Back Market – est élu MANAGER IT 2021. Découvrez son parcours et sa personnalité.

Cette semaine à Paris s’est tenue la cérémonie de remise du prix Manager IT 2021 organisée par Silicon *. Organisée dans le cadre des Silicon Awards, cette première édition a réuni une centaine d’invités, professionnel(le)s de l’IT, pour assister à la consécration de Quentin Le Brouster, le CTO et co-fondateur de Back Market., en présence des quatre autre personnalités en lice : Véronique Torner, Frédéric Charles, Jean-Noël de Galzain et Jean-Séverin Lair.

Back Market a fait l’actualité en 2021, notamment pour une levée de fonds de 276 millions € qui l’a propulsé dans le club très fermé des licornes françaises avec une valorisation de 2,5 milliards.

Cette place de marché met en relation des revendeurs de produits reconditionnés avec des consommateurs sensibilisés aux enjeux du numérique responsable et de la réduction de leur empreinte carbone. Avec un manifesto : « rendre les produits reconditionnés aussi fiables que désirables ».

Pour Quentin Le Brouster, l’aventure Back Market démarre en 2004 avec ses deux associés – Thibaud Hug de Larauze et Vianney Vaute – après une première expérience dans une start-up.

Sa mission : concilier la robustesse et l’agilité de l’IT pour accompagner la croissance du business, notamment via un fort développement à l’international. « En sept ans, on est passé d’un business plan à 2 stagiaires à une équipe IT de 200 personnes aujourd’hui» résume-t-il.

Et ce n’est pas fini. Avec le lancement respectif au Japon ( en Janvier), en Grèce

(en mai) et au Canada cet été, les besoins de recrutement sont énormes : pas moins de 250 ingénieurs informatiques d’ici fin 2022. « Je dois garder la vision technique mais mon boulot c’est de gérer l’équipe. » avance Quentin Le Brouster.

Découvrez son portrait ici et ( un peu de) sa personnalité dans ce « portrait chinois » version IT.

* Voir le règlement de l’élection ici