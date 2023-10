Métiers IT – Scrum Master : fonction, formation et salaire

Qu’est-ce qu’un Scrum Master ?

Le Scrum Master ou maître de la mêlée est le garant de la flexibilité d’une équipe composée de développeurs, de testeurs et de Product Owners.

Il fédère et anime cette équipe pluridisciplinaire. Il l’accompagne dans la mise en oeuvre des meilleures pratiques de la méthode agile Scrum.

L’objectif est de permettre une livraison continue et rapide d’une offre produit logiciel de qualité. Le tout sur une durée de une à quelques semaines (le Sprint) à l’issue desquelles une version fonctionnelle du produit est proposée.

Quelles sont les missions du Scrum Master ?

Le Scrum Master est un facilitateur. Il aide une équipe pluridisciplinaire à adopter et à suivre les pratiques Scrum.

Il peut travailler aux côtés de développeurs, de testeurs et de product owners pour atteindre un objectif commun et créer de la valeur pour l’entreprise qui les emploie.

Ses missions consistent à :

• Aider l’équipe qu’il anime à mettre en oeuvre les pratiques Scrum

• Identifier et résoudre les obstacles qui peuvent entraver le projet

• Encourager l’équipe à travailler de manière ouverte et transparente

• Représenter l’équipe auprès des parties prenantes externes

Quelle la différence entre un Scrum Master et un chef de projet ?

Le Scrum Master est membre d’une équipe centrée sur le développement produit et le génie logiciel. Il facilite les interactions entre ses membres. Il est responsable au sein de cette équipe de l’application des pratiques Scrum.

La méthode Scrum a été présentée pour la première fois en 1986 dans un article – « The New New Product Development Game » – rédigé par Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka pour la Harvard Business Review.

Le chef de projet, de son côté, est responsable de la planification, de la mise enoeuvre et du bouclage d’un projet, quel qu’il soit. Il travaille et fédère l’ensemble des parties prenantes et des services concernés.

Le Scrum Master diffuse la méthodologie Scrum au sein d’une même équipe, alors que le chef de projet fédère différentes équipes pour atteindre un objectif.

Quelles sont les formations pour devenir Scrum Master ?

Spécialiste des enjeux informatiques et de le gestion agile de projets, le futur Scrum Master peut avoir un parcours d’autodidacte.

Il peut aussi choisir parmi des formations de différents niveaux :

• Bac+3 de développeur ou d’un profil technique associé

• Bac+5 de type Master 2 informatique ou école d’ingénieurs

D’autres parcours sont envisageables, notamment pour les professionnels en reconversion qui ont obtenu une certification Scrum Master, dont la certification PSM (Professional Scrum Master).

Deux organisations la proposent à différents centres de formation :

• Scrum.org

• Scrum Alliance

Quelles sont les compétences et les qualités requises ?

Le Scrum Master doit maîtriser la méthode Srcum basé sur des cycles de développement courts. Il connaît la gestion de projet dit agile.

Il sait travailler avec l’ensemble des membres d’une même équipe. Il peut aussi se distinguer par un ensemble de compétences techniques (hard skills) et de compétences comportementales (soft skills).

Quelles sont les compétences techniques (hard skills) du Scrum Master ?

Le Scrum Master peut maîtriser différents outils et pratiques :

Maîtrise du framework ou cadre de développement Scrum.

Outils de planification Scrum (Planning poker, Burndown charts…)

Toolbox Agile (User stories, BDD, etc.)

Quelles sont les soft skills ?

Le Scrum Master doit disposer de compétences relationnelles pour animer l’équipe dont il est membre.

Les soft skills du Scrum Master incluent :

Leadership

Empathie

Adaptabilité

Quelles entreprises recrutent des Scrum Masters ?

Des Start-up, des agences web en charge de projets agiles, des entreprises de services du numérique (ESN), des banques et des cabinets de recrutement recherchent des Scrum Masters.

Des sociétés comme HelloWork, Expectra ou encore la Société Génerale font partie des recruteurs potentiels.

Quel est le salaire d’un Scrum Master ?

En France, le salaire* annuel d’un Scrum Master varie de 35 000 € à 75 000 €, selon le profil du candidat, ainsi que la localisation, le secteur et la taille de l’entreprise qui l’emploie.

Expérience

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans > Paris IDF

37 000 € 47 000 € 60 000 €

Régions

35 500 €

44 650 € 57 000 €



*Les rémunérations indiquées sont des moyennes brutes annuelles.

Quelles sont les perspectives d’évolution de carrière d’un Scrum Master ?

Le Scrum Master peut évoluer vers une fonction de Product Owner. Il peut aussi gravir les échelons pour devenir directeur de projets