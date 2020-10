Mobilité : le Royaume-Uni signe la fin du verrouillage opérateur

Le verrouillage opérateur, c’est bientôt fini… au Royaume-Uni. L’Ofcom, homologue britannique de notre Arcep, compte mettre un terme à la pratique d’ici à décembre 2021.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la transposition du Code des communications électroniques européen. Une démarche à laquelle Londres reste soumis dans la période de transition post-Brexit.

Certains opérateurs sur place ont déjà cessé de vendre des appareils simlockés. Entre autres, Three (depuis 2014), Virgin (2015) et O2 (2018). Parmi ceux qui en vendent encore, il y a BT Mobile/EE, Tesco Mobile et Vodafone. Ils invoquent notamment la lutte contre la fraude.

L’Ofcom a préféré privilégié le confort du consommateur final. Elle affirme, sur la base d’une étude YouGov, que 35 % des clients qui n’ont pas changé d’opérateur ont été influencés par la procédure de désimlockage.

Parmi les autres mesures que l’Ofcom a établies, on aura relevé :

Pour décembre 2021, donner la possibilité aux clients de recevoir les communications de leur opérateur dans un format qu’ils peuvent consulter. En tête de liste, le braille pour les malvoyants.

D’ici à juin 2022, imposer aux fournisseurs de présenter, avant toute souscription d’une offre, un résumé écrit des caractéristiques (durée, prix, débits garantis…). En parallèle, le client gagnera le droit de rompre une période d’engagement en cas d’application sans préavis d’une modification qui ne lui est pas favorable.

Pour décembre 2022, faciliter le changement d’opérateur fixe, avec un délai d’interruption maximal d’une journée, peu importe s’il y a changement de réseau et/ou de technologie d’accès.

Une consultation publique a lieu jusqu’au 30 novembre pour graver dans le marbre la terminologie. La version finale des mesures sera publiée avant le 21 décembre.

