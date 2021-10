Monitoring Cloud : NetApp croque CloudCheckr

La démarche FinOps gagne du terrain au sein des DSI, à mesure que l’infrastructure se cloudifie et que l’accès aux applications métier en mode SaaS deviennent progressivement la norme.

Contraction des termes finances et opérations, le FinOps regroupe l’ensemble des techniques qu’une entreprise déploie pour piloter sa dépense de services informatiques.

@CloudCheckr is being acquired by @NetApp!

Why is this so important for our customers and partners? Read our blog post.https://t.co/sISPXQJe3C

— CloudCheckr (@cloudcheckr) October 4, 2021