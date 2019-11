Open Source : Suse renforce sa présence sur Oracle Cloud

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Suse renforce sa présence sur les clouds publics qui « comptent pour ses clients ». L’éditeur open source allemand a ainsi confirmé la disponibilité et le support sur Oracle Cloud Infrastructure (le IaaS d’Oracle) de son OS Suse Linux Enterprise Server et de la distribution Suse Linux Enterprise Server for SAP Applications. Cette dernière est optimisée pour les solutions d’entreprise de SAP (HANA, NetWeaver et S/4HANA).

Les entreprises clientes des multinationales peuvent donc tirer parti de machines virtuelles hautes performances et du calcul « bare metal » pour leurs charges de travail basées sur Linux. Les utilisateurs de Suse pourront aussi transférer, « sans coût supplémentaire », leurs abonnements Suse sur Oracle Cloud Infrastructure pour déployer de nouvelles charges de travail ou migrer leurs charges de travail existantes du datacenter vers Oracle Cloud.

Partenaires de longue date

Oracle, de son côté, fait le choix de la coopétition avec d’autres poids lourds du logiciel d’entreprise et des services cloud, de SAP à Microsoft. De plus, Oracle devient membre du programme partenaires de Suse pour les fournisseurs de services cloud (CSP).

« Nos solutions combinées sont en adéquation avec les valeurs fondatrices d’Oracle Cloud, associant performances, fiabilité et évolutivité pour tous types de charges de travail », a déclaré Vinay Kumar, vice-président management produit d’Oracle Cloud Infrastructure. L’accord étendu « ouvre la voie à la protection des investissements existants et au développement de nouvelles applications cloud. »

Un point de vue partagé par Naji Almahmoud, vice-président Global Alliances de Suse. « La collaboration de Suse avec Oracle Cloud Infrastructure nous permet de répondre à la demande croissante de clients pour l’agilité et l’avantage de coût associés aux applications critiques basées sur le cloud », a déclaré le dirigeant.

Plus largement, a-t-il ajouté, « avec ses partenaires et communautés, Suse fournit et prend en charge des distributions Linux d’entreprise et d’autres solutions qui permettent aux clients de créer, déployer et gérer des charges de travail où qu’ils le souhaitent : sur site, dans le cloud hybride et les environnements multicloud. »

Le partenariat de longue date avec Oracle en témoigne.

(crédit photo : laboratoriolinux on Visualhunt.com CC BY-NC-SA)