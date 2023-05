Orange Business nomme Fabienne Dulac présidente

Fabienne Dulac, ancienne directrice générale d’Orange France, a été nommée presidente non exécutive de la filiale B2B Orange Business, en remplacement de Gervais Pellissier.

Diplômée de Sciences Po Paris, Fabienne Dulac a rejoint l’opérateur historique en 1997 (alors France Télécom) en tant que responsable de la communication extérieure de la division multimédia.

Elle exercera également ses responsabilités pour différentes filiales du groupe, dont Wanadoo, Voilà et Mappy. Par la suite, ses fonctions s’étendent à différentes activités – marketing, développement d’affaires, relation client -. En 2008, elle devient directrice des ventes et de la relation client en ligne.

En 2011, elle pilote la direction d’Orange Nord, avant d’intégrer la direction de la communication en 2013.

D’Orange France à Orange Business

En 2015, elle prend les commandes d’Orange France. Donnée partante après la démission en 2022 de Stéphane Richard qui l’avait nommée, elle est maintenue un temps à ce poste par la nouvelle directrice générale du Groupe Orange Christel Heydemann, avant de quitter la fonction.

Fabienne Dulac est finalement nommée, à compter du 3 avril 2023, directrice exécutive transformation du groupe. Elle a donc exercé brièvement la fonction, avant de rebondir à la présidence non exécutive d’Orange Business.

Parmi les dossiers prioritaires : l’intégration et l’orchestration de réseaux et de services numérique, la sécurité, la connectivité et le cloud à l’ère de l’intelligence artificielle, sans oublier la restructuration. En effet, sa nomination à ce poste intervient alors qu’Orange Business, comme d’autres acteurs des services télécoms et informatiques, engage une réorganisation de ses effectifs.