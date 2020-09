PC pros : Dell et Lenovo bataillent sur le terrain Tiger Lake

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Télescopage entre Dell et Lenovo. Alors que le premier s’apprête à lancer la nouvelle génération du XPS 13, le second vient d’officialiser un concurrent : le ThinkPad X1 Nano.

On en sait davantage sur le XPS 13 9310, qui fera ses débuts aux États-Unis ce 30 septembre et le lendemain en France. Le ticket d’entrée est à 1 599 € TTC pour une configuration en Core i3-1115G4 avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD.

L’ordinateur est livrable avec Windows 10 Famille ou Pro, ou encore avec Ubuntu (édition « développeur »). On peut monter jusqu’à un Core i7-1185G7 (4 cœurs à 4,8 GHz) avec 32 Go de RAM (LPDDR4X-4267) et 2 To de SSD.

Il y a aussi du choix pour l’écran 13,4 pouces : Full HD (tactile ou non) ou 4K, à 500 nits de luminosité maximale. Une autre option est prévue, mais « après le lancement » : un modem Qualcomm 6390 (Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1) pour remplacer la solution Intel intégrée.

Caméra infrarouge et lecteur d’empreintes sont disponibles de série. La connectique se résume à deux ports USB-C (Thunderbolt 4), un jack (entrée-sortie) et un lecteur microSD.

Avec la batterie 52 Wh, le XPS 13 9310 affiche 1,2 kg sur la balance (1,27 kg en version tactile). Il mesure 14,8 mm en son point le plus fin.

La version 2 en 1 est un peu plus fine (14,3 mm), mais aussi un peu plus lourde (1,32 kg). Annoncée à partir de 1 499 € TTC, elle propose le même choix d’écrans et de RAM. Le stockage se limite en revanche à 1 To ; le processeur à l’i7-1165G7. Et Dell ne livre pas de modèles sous Ubuntu.

Lenovo lance son PC pliant

Du côté de Lenovo, il faudra probablement attendre décembre pour accéder au X1 Nano, à partir de 1 599 $ HT.

Il est le premier des ThinkPad à porter le sceau Evo, signe qu’il répond aux spécifications du programme Project Athena d’Intel. Et qu’il embarque des processeurs Core 11e génération – on ne sait toutefois pas pour le moment desquels il s’agira.

Il faudra se contenter d’un maximum de 1 To de stockage et de 16 Go de LPDDR4-4267 (là aussi soudés).

Le format est comparable à celui du XPS 13 : écran 13 pouces (2 160 x 1 350, option tactile, 450 nits) et 13,9 mm d’épaisseur. On passe toutefois sous le kilo (962 g), une première pour un ThinkPad.

Le X1 Nano fait partie des PC portables que Lenovo entend livrer avec une « option Linux ». Caméra IR et lecteur d’empreintes sont intégrés de série, comme le Wi-Fi 6 (5G en option). Comme sur le XPS 13 9310, on trouve deux USB-C et un jack.

En parallèle, Lenovo lance – avec quelques mois de retard sur le calendrier initial -la commercialisation de son ordinateur « pliant » ThinkPad X1 Fold. Pour un prix de base de 2 749 € TTC.

On reste sur le format d’écran du Nano, avec deux panneaux de 9,6 pouces qui, dépliés, offrent une surface d’affichage de 13,3 pouces.

Au catalogue de processeurs, une seule référence : l’i5-L16G7 (plate-forme Lakefield, 10 nm, 5 cœurs à 3 GHz).

Un seul OS également : Windows 10 Pro, en attendant Windows 10X, qu’on pressent pour la fin de l’année.

Et une seule configuration RAM : 8 Go de LPDDR4X-4267 soudés.

Le tout pèse 999 g, pour 11,5 mm d’épaisseur (27,8 mm replié).

On retrouve caméra IR et Wi-Fi 6, ainsi qu’une option 5G (sub-6 GHz). Lenovo propose, en complément, un clavier Bluetooth qu’on peut glisser dans l’ordinateur plié pour le recharger.

Illustrations © Dell & Lenovo