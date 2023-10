Proofpoint croque Tessian pour renforcer son offre DLP

Et de 28 ! Depuis sa création en 2002, Proofpoint a grandi par acquisitions. Tessian sera donc la vingt-huitième, pour un montant non communiqué. L’acquisition devrait être finalisée fin 2023 ou début 2024.

C’est aussi le troisième rachat depuis que Thoma Bravo a racheté Proofpoint en 2021 pour 12 milliards $.

Tessian propose une offre de sécurisation des messageries, notamment Microsoft 365 et Google Workspace, et de détection des menaces via une plateforme Cloud.

Proofpoint has entered into a definitive agreement to acquire @Tessian, an innovator in the use of advanced #AI to automatically detect and guard against both accidental #dataloss and evolving #email threats. Read the announcement: https://t.co/M0CJVq88QA pic.twitter.com/Qq9pEGNhqK

Elle va renforcer l'offre DLP de Proofpoint avec ses solutions Tessian Guardian, Tessian Enforcer et Tessian Defender.

«Grâce à l’analyse comportementale et à l'apprentissage automatique, la plateforme de sécurisation des courriels basée sur l'IA de Tessian renforce l'offre de Proofpoint en matière de prévention de pertes de données par courriels (DLP) ciblant désormais les pertes de données accidentelles et les collaborateurs malveillants via une intégration directe à Microsoft 365 et Google Workspace.» indique Proofpoint.