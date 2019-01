Rémunération IT : à qui profite la guerre des talents ?

Le cabinet de recrutement Hays publie l’édition 2019 de son étude de rémunération pour la France, en partenariat avec HelloWork (anciennement groupe RegionsJob). L’enquête a été menée auprès d’un panel de 5000 candidats et entreprises clientes.

Par ailleurs, les grilles de rémunération sont des moyennes brutes annuelles (hors éléments variables et avantages). Elles évoluent en fonction de l’expérience du professionnel, de la taille de l’entreprise et de sa localisation géographique.

En Île-de-France comme dans d’autres régions, les entreprises se livrent une guerre des talents pour attirer et retenir les profils informatiques experts. « Ainsi, les profils expérimentés et spécialisés (en digital ou data, par exemple) parviennent à des salaires jusqu’à 25% supérieurs en changeant d’employeur », souligne Hays dans son étude.

Les fonctions support sont souvent moins bien loties.

Fonction SI

Dans les métiers de l’infrastructure et de la maintenance, un technicien systèmes qui débute peut gagner entre 25 000 et 28 000 euros à Paris et dans sa région.

Les salaires d’intermédiaires fonctionnels entre technique et métiers sont plus élevés. Ainsi, un chef de projet ERP peut gagner plus de 40 000 euros en début de carrière à Paris.

En régions, ces rémunérations sont inférieures de 15 à 20% en moyenne.

Prime aux développeurs

Les développeurs ont toujours les faveurs du marché.

Aussi, la rémunération moyenne brute annuelle d’un développeur Java doté de 5 à 8 ans d’expérience peut varier de 47 000 à 57 000 euros en Île-de-France. Dans d’autres régions de France, cette rémunération est inférieure de 10% en moyenne, selon Hays.

« Des projets d’envergure liés à l’intelligence artificielle, à la cybersécurité, au cloud ou à la mise en conformité avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données), nécessitent des profils qualifiés et des investissements conséquents de la part des entreprises », a ajouté Hays. En conséquence, un responsable de la sécurité informatique actif dans la profession depuis plus de 8 ans peut gagner entre 85 000 et 130 000 euros en Île-de-France. Un directeur des systèmes d’information (DSI) entre 95 000 et 150 000 euros.

Qu’en est il des rémunérations de travailleurs indépendants dans les services IT ?

TJM des freelances

Parmi les freelances, « les métiers du web restent prédominants et sont rejoints par ceux de la cybersécurité », précise Hays dans son analyse.

Un développeur web indépendant à Paris, par exemple peut débuter sur un projet au taux journalier moyen (TJM) de 425 euros hors taxes. Et de 580 euros jour après 5 années dans la profession. Pour un consultant SI expérimenté, le TJM peut atteindre 680 euros en Île-de-France.

Des montants supérieurs de 15% en moyenne à ceux pratiqués dans d’autres régions.

(crédit photo © shutterstock)