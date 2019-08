Réparation des iPhones : Apple se rapproche des ateliers indépendants

» Apple fournira à davantage de réparateurs indépendants (grandes et petites sociétés) les mêmes pièces d’origine, outils, formations, manuels de réparation et diagnostics que ceux utilisés par les Centres de Services Agréés » indique le géant de Cupertino.

Ce nouveau programme est d’ores et déjà lancé aux États-Unis et va s’étendre à d’autres pays indique Apple, sans plus de précision sur les marchés concernés. Il a été testé durant l’année sur vingt réparateurs indépendants aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

Selon Ben Bajarin, un analyste de Creative Strategies interrogé par Reuters, « Apple pourrait accroître les ventes de ses services et accessoires avec cette décision en encourageant les propriétaires d’iPhone à transmettre leurs anciens téléphones à leurs proches. »

Maintenir la durée de vie des « vieux » iPhone

En prolongeant la durée de vie des « vieux smartphones », Apple espère élargir ou a minima maintenir sa base de clientèle avec un prix d’accès aux terminaux moins élevé.

Actuellement, Apple dispose d’un réseau de 5000 CSAA (Centres de Services Agréés Apple) dans le monde et s’était toujours opposé aux projets de loi de certains Etats américains sur le “droit à la réparation”, en se disant soucieux de préserver un niveau de service élevé indique Reuters.

« La participation au programme d’Apple pour les prestataires de réparation indépendants n’est pas payante. Toute société comptant dans son équipe un technicien certifié Apple capable de réaliser des réparations peut profiter de ce nouveau programme. » indique la firme de Cupertino.

Apple doit dévoiler le 10 septembre sa nouvelle gamme d’iPhone baptisée « Pro ».

Crédit photo : @Apple