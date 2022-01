SaaS : 3 raisons qui font son succès en entreprise

L’hybridation du travail et la demande accrue des utilisateurs métiers entraînent une adoption croissante du logiciel en tant que service (SaaS).

En France, Numeum prévoit que les revenus du segment logiciel en tant que service progressent de 20% cette année 2022. Un taux supérieur de près de 14 points à la croissance du chiffre d’affaires de l’ensemble du marché français des logiciels et des services IT.

A l’échelle mondiale, le cabinet IDC anticipe que le seul segment des applications d’entreprise en mode cloud (public) augmente en moyenne de 13,6% d’ici 2025.

Voici trois raisons qui expliquent ce succès au sein des organisations :

1. Des entreprises « axées sur le numérique »

D’ici 2024, selon Rick Villars, VP Worldwide Research d’IDC, les entreprises « axées sur le numérique » orienteront « 70% de l’ensemble de leurs investissements technologiques vers des modèles as-a-service et centrés sur les résultats ». Une aubaine pour des poids lourds du logiciel et du cloud d’entreprise, parmi lesquels Microsoft, SAP, Salesforce et Oracle.

2. L’architecture composable monte en puissance

Cette appétence pour le SaaS entraînerait elle-même davantage d’entreprises à adopter une architecture et des applications composables. L’idée est d’étendre le bon modèle d’API (interface de programmation d’applications) à davantage de systèmes et de processus utilisés par les entreprises et leur écosystème.

3. Une conjonture favorable aux experts du cloud

L’avènement du travail hybride et la croissance de l’adoption du modèle en tant que service déplacent l’attention de l’alignement entre informatique et business, à l’implication accrue du top management et des responsables RH dans les stratégies numériques.

La demande de spécialistes est élevée. Selon la firme de recrutement Robert Half, analyste sécurité et ingénieur cloud sont les profils les plus recherchés par les DSI en France.