SaaS: Zoho lance sa nouvelle suite bureautique dopée à l’IA

Office Suite de Zoho, qui dispose des principaux outils bureautiques en version cloud, intègre désormais un assistant pour des actions et recommandations contextualisées ainsi qu’un agent conversationnel.

Moins connue qu’Office 365 ou G Suite, la suite bureautique en ligne de Zoho n’en demeure pas moins une alternative intéressante pour les particuliers ou les TPE/PME.

Son offre va de la formule gratuite (moins de 25 utilisateurs) à des abonnements de 4 à 6 euros par mois. L’éditeur vient d’introduire une nouvelle version d’Office Suite qui intègre une dose d’intelligence artificielle sous la forme d’un assistant et d’un agent conversationnel dénommé Zia.

Un agent conversationnel intégré

Par exemple, dans le traitement de texte Zoho Writer, Zia peut détecter les erreurs de grammaire contextuelles, évaluer le score de lisibilité de chaque document et suggérer des corrections de style pour améliorer la qualité d’écriture.

Avec le tableur Zoho Sheet, Zia peut afficher automatiquement les graphiques et les tableaux croisés les plus pertinents. Les utilisateurs peuvent également émettre des requêtes en langage naturel via l’assistant Zia Voice pour appeler un graphique ou un tableau appropriés.

Zoho Show, l’outil de présentation, est compatible Apple TV et les utilisateurs Android peuvent se servir de leur smartphone comme télécommande.

Enfin, les versions web, mobile et iPad de Zoho Writer peuvent fonctionner complètement hors ligne.