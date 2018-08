Samsung annonce une dalle OLED certifiée “incassable”

Samsung Display a dévoilé une dalle OLED annoncée comme « incassable », après que celle-ci ait reçu la certification de l’Underwriters Laboratories (UL), une société d’essai et de certification de sécurité de produits approuvée par l’agence Occupational Safety and Health Administration (OSHA) du United States Department of Labor (département du Travail des États-Unis de l’administration fédérale américaine).

Une dalle à toutes épreuves

Selon le test réalisé par l’UL, la dalle incassable de Samsung a pu supporter 26 chutes de 1,2 mètre sans dommages et a résisté à des tests de température extrêmes (i.e. de 71 degrés et de -32 degrés).

La firme sud-coréenne est même allée plus loin que la norme militaire américaine, avec un test de chute de 1,8 mètre, duquel l’écran est sorti sans dommages.

Pour parvenir à de tels résultats. Samsung sa développé un panneau flexible OLED doté d’un substrat incassable recouvert d’un couche en plastique fortifiée également incassable. « Les produits d’affichage flexibles de génération actuelle fixent une vitre à leur écran qui se brise souvent en cas de choc grave. »

Une possible première utilisation dans le Galaxy Note 9

Pour minimiser le risque de casse, les fabricants ont notamment recours à du saphir comme revêtement de dalle car il se brise plus difficilement que le verre minéral. Mais, il finit également par casser.

Si ce type de dalles OLED (acronyme anglais de “organic light-emitting diode”) pourrait être logiquement utilisé pour les smartphones, il devrait également adresser d’autres marchés avec les consoles d’affichage pour automobiles, les appareils militaires mobiles, les consoles de jeux portables et les tablettes pour l’apprentissage en ligne.

Samsung précise, dans un billet de blog, que «la couche en plastique fortifiée est particulièrement adaptée aux appareils électroniques portables, non seulement en raison de ses caractéristiques incassables, mais aussi en raison de sa légèreté, de sa transmissivité et de sa dureté, toutes similaires au verre».

On notera que cette annonce de Samsung arrive un mois avant celle du Galaxy Note 9. Le futur terminal mobile de Samsung pourrait donc en être équipé, même si, à ce stade, le groupe ne donne aucune indication sur la maturité industrielle de sa dalle.

(Crédit photo : @Google)