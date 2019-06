Slack : une valorisation à 25 milliards $

Slack a réussi son introduction sur le New-York Stock Exchange le 20 juin.

Après avoir ouvert sur une valeur 38,50 $, la demande sur le titre s’est maintenue tout au long de la séance pour clôturer à 38,62 $, après un plus haut à 42 $. Résultat : une valorisation de plus de 25 milliards $ (22,1 milliards €).

A l’instar de Spotify, il y a plus d’un an, Slack a choisi la cotation directe. Un choix inhabituel pour ce type d’opération puisque qu’elle n’implique pas la création de nouvelles actions. Dans ce cas, ce sont les actionnaires existants qui proposent de vendre leurs titres aux nouveaux investisseurs.

L’avantage de cette « formule » est de se passer des intermédiaires habituellement requis, essentiellement les banques qui pilotent l’opération. A l’appui, ce sont quelques millions de dollars économisés.

