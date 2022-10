Smartphones pliables : Samsung dynamise un marché de niche

Le succès des gammes de téléphones pliables de Samsung profite à l’ensemble du segment de marché, relève IDC.

Le cabinet d’études prévoit désormais que 13,5 millions de téléphones pliables et rabattables seront livrés sur l’ensemble de l’année 2022.

La croissance de la catégorie en volume dépasserait ainsi les 66% par rapport à 2021. La dynamique se poursuivrait à un rythme moyen de 38,7% d’ici 2026 (plus de 41 M d’unités seraient alors expédiées).

Qui sont les principaux acheteurs ?

Le marché cible surtout les particuliers qui peuvent investir 1000 euros et (bien) plus dans un smartphone. Les professionnels pour lequels un smartphone pliable peut être considéré comme un terminal « deux-en-un », à la fois téléphone et tablette, sont d’autres (bons) clients.

Malgré tout, les smartphones pliables et rabattables ne sont pas une priorité pour les acheteurs de technologies en entreprise, relève IDC.

L’avenir des Android haut de gamme ?

Le segment du téléphone pliable ne serait donc pas prêt de devenir un marché « mainstream ». Doit-on le déplorer ?

Les principaux fournisseurs du marché, Samsung en tête, avec ses gammes Galaxy Z Flip et Fold, auraient tout intérêt à maintenir le caractère haut de gamme du segment. Il s’agit, selon IDC, de se concentrer sur l’expérience utilisateur et de renforcer la légitimité de la catégorie pour espèrer générer une croissance à long terme.

« Les téléphones pliables sont l’avenir des appareils Android haut de gamme, même si, globalement, ils devraient capturer moins de 3% du volume mondial [des ventes de smartphones] d’ici la fin de la période étudiée », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

Toutes gammes confondues, selon d’autres prévisions de la société d’études, les livraisons mondiales de smartphones reculeraient de 6,5% à 1,3 milliard d’unités en glissement annuel. Un recul supérieur de 3 points de pourcentage par rapport à l’hypothèse précédente.

La Chine devrait enregistrer la chute la plus marquée des ventes en volume de smartphones (-12,5% sur l’année 2022). En revanche, l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest résisteraient.

Justement, ces marchés restent orientés sur les terminaux moyen et haut de gamme. Une opportunité à saisir pour les fournisseurs de smartphones pliables et leur écosystème.

