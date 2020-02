Smartphones : l’UE songerait à imposer des batteries amovibles

Les smartphones, les tablettes et les casques audio sans fil devront-ils bientôt tous embarquer une batterie amovible ?

Le quotidien néerlandais Het Financieele Dagblad fait part d’une proposition dans ce sens émanant de la Commission européenne.

Un premier brouillon serait soumis à discussion vers la mi-mars.

Il est plus précisément question de batteries « facilement remplaçables », sans davantage de détails en l’état.

De plus en plus souvent, celles-ci sont sont conçues pour ne pas être manipulées par l’utilisateur.

Cette approche réduit l’encombrement et permet une meilleure isolation des terminaux. Mais elle incite aussi à les remplacer lorsque la batterie est faible.

À travers cette résolution, l’UE cherche à réduire le volume de déchets électroniques produits en son sein. On parle de 12,3 millions de tonnes cubiques en 2016, soit 16,6 kg par habitant.

Une autre initiative issue du Parlement européen porte ce même objectif de réduction des déchets (de l’ordre de 51 000 tonnes cubiques).

Les eurodéputés appellent à l’introduction d’une méthode de charge unique pour les smartphones. Ce au plus tard pour juillet 2020. Apple s’y oppose au nom d’une atteinte à l’innovation.

En matière de gestion des déchets électriques et électroniques dans l’Union, le texte de référence est la directive 2012/19/EU. Elle aborde les problématiques de collecte, de transport, d’élimination et de valorisation.

Le dernier texte ajouté au corpus législatif a été adopté le 19 février 2020. Il s’agit d’un règlement d’exécution qui établit le format pour l’enregistrement et la déclaration au registre des producteurs d’équipements électriques et électroniques.

Photo d’illustration © Oleksiy Mark – Shutterstock.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.