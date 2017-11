Solidarité cyclone IRMA: Dauphin Telecom reçoit des dons d’équipements réseau (photos)

A cause du passage du dévastateur cyclone IRMA (5 septembre), l’opérateur régional Dauphin Telecom, basé à Saint-Martin et desservant les Îles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barth), a perdu pratiquement tout son équipement sur les deux îles.

En France métropolitaine, des associations ou collectifs et des sociétés de l’univers des réseaux et des télécoms ont initié une campagne de dons de matériels à partir du 15 septembre.

L’ AOTA (Association des Opérateurs Télécoms Alternatifs) et la communauté FRnOG (FRench Network Operators Group) se sont mobilisés pour venir en aide à Dauphin Telecom.

Au niveau local, Frederique Bjedic, CTO de l’opérateur antillais, devient l’interlocuteur principal. Il considère que la situation demeure difficile, deux mois après le passage d’IRMA.

Au-delà de l’acompte de l’assurance qui n’est pas transmis, Orange ne répare pas ou très peu les lignes fixes et ne prend pas de nouvelles commandes de dégroupage avant mi-janvier au plus tôt.

Une réunion avec l’ARCEP était prévue cette semaine à ce sujet. Grosso modo, plus de la moitié du parc d’abonnés ADSL/VDSL n’est pas encore rétablie.

Néanmoins, d’autres rétablissements progressent plus vite. Tous les abonnés entreprises clients THD en symétrique et dédié sont reconnectés et opérationnels à Saint-Martin ou Saint-Barth.

Sur la partie mobile, 12 sites sur 16 côté Saint Martin sont remontés. Le niveau est plus faible côté Saint-Barth : 3 sites sur 9.

En guise de soutien, des coordinateurs de l’AOTA (David Marciano et Nicolas Guillaume) et FRnOG (Philippe Bourcier) ont organisé en métropole une collecte de dons de matériels de classe opérateur : routeurs 10 Gbit/s, modules routing et switching, routeur PE, switches 10 Gbit/s, postes VoIP, etc.

La valeur totale des équipements est estimée à 40K€. Qui sont les généreux donateurs ? Par ordre alphabétique, citons Ceriz, Cisco Systems , Infonegoce, Outscale et PulseHeberg / Netrix.

Préparation logistique : un package lourd

La société Midrange a apporté sa contribution en prêtant aimablement son entrepôt, en centralisant les dons d’équipements et en s’occupant de monter la palette d’expédition.

Livraison : le plus gros reste à faire…

Sur le front logistique pour l’envoi de la première palette, les équipements sont partis le jeudi 19 octobre sur un vol Paris – Pointe à Pitre (sachant que les liaisons directes Paris – Saint Martin ne seront pas rétablies avant fin mars 2018 selon Air France).

Puis ils ont été embarqués le 25 octobre sur un bateau chargé d’effectuer la liaison Guadeloupe – Saint Martin.

Initialement, la livraison à destination aurait dû survenir le 30 octobre. Ce sera finalement le 6 novembre.

Dans la foulée, l’envoi d’une deuxième palette depuis la France métropolitaine avec le reste du matériel est prévue.

L’opération avec le comité métropolitain devrait s’échelonner à moyen terme.

Car les opérateurs ayant manifesté leur soutien à Dauphin Telecom souhaiteraient l’accompagner dans le déploiement de fibre optique en souterrain.

Un modèle jugé plus adapté que de l’aérien au regard des aléas climatiques au niveau régional.

Remercions le groupe d’organisation et Dauphin Telecom qui nous ont transmis les informations et quelques photos pour illustrer l’opération solidaire mise en place dans ce contexte exceptionnel.

Crédit Photos :

Pour l’opération en France Métropolitaine : Franck GILLES / Midrange

Pour l’opération à l’arrivée : Florian Touya / Dauphin Telecom