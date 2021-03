Distribution IT : Synnex et Tech Data fusionnent

La consolidation du marché de la distribution informatique se confirme. Synnex Corporation et Tech Data ont annoncé lundi leur accord définitif de fusion. La transaction est évaluée à 7,2 milliards de dollars, dette incluse. Une fois l’opération bouclée, les actionnaires de Synnex détiendront 55% de la nouvelle entreprise née de la fusion, tandis que le fonds d’investissement Apollo, actuel propriétaire de Tech Data, en détiendra 45%.

La nouvelle entité va employer 22 000 personnes, servir plus de 150 000 clients et générer 57 Md$ de revenus annuels pro forma. Elle sera dirigée par Rich Hume (Tech Data) en tant que CEO. Dennis Polk (Synnex), de son côté, sera président exécutif du conseil d’administration du groupe fusionné, dont le nom n’a pas été rendu public, à ce jour.

Les parties prenantes ont néanmoins précisé que la société à venir va gérer un portefeuille d’environ « 200 000 produits et solutions » et soutenir « 1 500 fournisseurs et équipementiers OEM* ». Basée aux États-Unis, elle va ainsi servir des clients dans « plus de 100 pays à travers les Amériques, l’Europe et l’Asie-Pacifique ».

Distribution technologique à valeur ajoutée

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2021.

Il s’agit d’étendre l’empreinte du groupe fusionné sur des segments produits, logiciels, matériels et services, jugés porteurs. Le cloud computing, les datacenters, la cybersécurité, l’Internet des objets (IoT), la 5G et la périphérie « intelligente » du réseau (edge) en font partie. Il s’agit, par ailleurs, de se renforcer face aux concurrents, Ingram Micro en tête.

Les promoteurs de la fusion Synnex / Tech Data ambitionnent finalement de générer 200 millions de dollars de synergies dans les deux ans.

Une perspective qui séduit les marchés.

L’action Synnex a bondi de 6,80% à 110 dollars au soir du lundi 22 mars à la Bourse de New York, celle de Apollo Global Management a augmenté de 4,69% à 49,45 dollars.

Tech Data and @SYNNEX will combine to create a leading global IT distributor! Details here -> https://t.co/uqZmE4nZeE pic.twitter.com/QfrtUlew5G — Tech Data (@Tech_Data) March 22, 2021

* Original Equipment Manufacturers