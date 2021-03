Télétravail : écrans PC une année record… et après ?

La bascule à grande échelle vers le télétravail et l’enseignement à distance a profité aux principaux fournisseurs mondiaux d’écrans pour PC en 2020, rapporte IDC.

Selon la société américaine d’études de marché, plus de 136 millions de ces écrans ont été vendus dans le monde l’an dernier (+8,3% en une année), dont 39,2 millions au quatrième trimestre. Un chiffre en hausse de 16,9% en glissement annuel. IDC relève ici un record de croissance depuis le lancement de sa première analyse de marché « monitors » en 2008.

Travailler n’est pas jouer ?

Dell Technologies et HP Inc. – qui font aussi partie des principaux vendeurs mondiaux de PC – ont dominé le marché des écrans en volume au T4 2020. TPV Technology (second vendeur d’écrans PC sur l’année 2020), Lenovo et Samsung suivent au top 5 mondial.

IDC s’attend à ce que le travail en mode « hybride » (présentiel et à distance), ainsi que l’engouement continu des gamers pour les écrans XXL renforcent les marchés des moniteurs pour PC grand public et à destination des entreprises dans les mois à venir.

L’Amérique du Nord et l’Europe contribueraient largement à la croissance mondiale de ce marché cette année 2021 (+8,7% de croissance attendue). Au-delà, en revanche, les achats d’écrans pour PC devraient fortement décélérer, selon IDC.