Twitter contre Elon Musk : le bras de fer juridique est engagé

La contre-offensive s’organise. Twitter a engagé des poursuites, mardi 12 juillet, contre Elon Musk. Le milliardaire est accusé par le réseau social d’avoir bafoué les termes de leur accord.

La plainte fait suite au rejet sans surprise, le 8 juillet dernier, par le patron de Tesla et SpaceX d’un accord de rachat des actions Twitter à 54,20 dollars, valorisant l’entreprise à 44 milliards de dollars. Le tout porté par un montage financier complexe.

Elon Musk a affirmé publiquement que l’accord n’est plus d’actualité faute d’avoir obtenu de Twitter des données fiables lui permettant de déterminer si « les spams et les faux comptes représentent bien moins de 5% du nombre d’utilisateurs », sur les 229 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et monétisables » revendiqués par l’entreprise américaine.

Quid des indemnités de rupture ?

Aux Etats-Unis, un tribunal de l’État du Delaware devra déterminer si Elon Musk peut, ou non, mettre un terme à l’accord qui prévoit des indemnités de rupture d’un milliard de dollars.

« Musk refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels », a déclaré Twitter dans sa plainte, dont The Register s’est fait l’écho. « Ayant organisé un spectacle public pour mettre Twitter en jeu, après avoir proposé, puis signé un accord de fusion favorable aux vendeurs, Musk pense apparemment – contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware – qu’il est libre de changer d’avis, diffamer l’entreprise, perturber ses opérations, détruire la valeur de ses actions et s’éloigner », insiste le plaignant.

Et de poursuivre : l’entrepreneur « agit contre cet accord depuis que le marché a commencé à tourner. Par ailleurs, il a bafoué l’accord à plusieurs reprises au cours du processus ».

Peu de temps après le dépôt de plainte, Elon Musk a réagi brièvement sur Twitter : « Oh l’ironie lol ».

