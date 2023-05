Twitter : qui est Linda Yaccarino, la nouvelle directrice générale ?

Twitter change (un peu) de responsable.

Elon Musk a confirmé, vendredi 12 mai, la nomination de sa « remplaçante », Linda Yaccarino, au poste de chief executive officer (CEO) du réseau social.

Forte de 30 ans d’activité média, elle était précedemmment présidente de la publicité et des partenariats du conglomérat américain NBCUniversal (NBCU), filiale de Comcast.

Linda Yaccarino avait rejoint NBCU en 2011, après plus de 19 années d’exercice chez Turner Entertainment. Elle y exerça, pour l’essentiel, la fonction de directrice des opérations et vice-présidente des activités publicitaires, marketing et acquisitions du groupe américain.

Quelle sera sa mission chez Twitter ?

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023