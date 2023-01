Communication unifiée : Atos vend sa division Unitfy à Mitel

Atos poursuit sa stratégie de « vente par appartement » de ses activités. Alors que plane toujours l’incertitude sur l’avenir sa division cyber, l’ESN va céder Unify, son activité de communications unifiées (UCC), à Mitel Networks, un acteur historique du secteur.

« Cette annonce marque une nouvelle étape importante dans l’exécution de notre programme de cessions et nous rapproche de l’objectif d’environ 700 millions d’euros que nous avons fixé il y a sept mois » explique Diane Galbe, directrice générale adjointe.

Quel est montant de la transaction ? Atos ne communique aucun chiffre mais souligne les performances de sa activité : un chiffre d’affaires de 550 millions € pour près de 3000 employés dans le monde qui fournissent des services managés à 40 millions d’utilisateurs dans 90 pays.

Atos avait racheté Unify au groupe allemand Siemens pour 340 millions d’euros en 2015.

L’ ex Siemens Enterprise Communications, fondée en 2008 et basée à Munich, était détenue à l’époque à 51 % par le fonds d’investissement américain The Gores Group et à 49 % par Siemens AG.



Côté chiffres, Unify affichait 1,2 milliard € de chiffre d’affaires annuel avec 5600 salariés.



« La transaction proposée est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et aux autres approbations réglementaires habituelles. La clôture de l’opération est prévue pour le second semestre 2023. » indique Atos.

Le marché des communications unifiées et collaboratives (UCC) s’est largement transformé avec l’adoption du cloud. Sur la période 2009 à 2019, les dépenses des entreprises en solutions UCC sur site ont reculé de 4% par an en moyenne, alors que le segment cloud, appelé UCaaS, a affiché une croissance annuelle moyenne de 16% au cours de la décennie, rapporte Synergy Research.

Dans le dernier Magic Quadrant de Gartner, consacré à l’UCaaS, Mitel n’y figurait plus. Le trio de tête de classement se compose de Microsoft et de sa solution Teams ( intégrée à Office 365), Cisco et RingCentral.

« Unify dispose d’un portefeuille d’activités solide et de salariés hautement qualifiés. À l’issue d’un processus de cession structuré et d’une analyse des options stratégiques, nous estimons que Mitel est le meilleur partenaire pour apporter l’envergure, les investissements et la complémentarité géographique nécessaires à la croissance des activités de communications unifiées et de collaboration, pour assurer le succès à long terme de Unify » a déclaré Marcus Hänsel, directeur général d’Unify.