XDR : Tehtris lève 44 millions €

Après une première levée de fonds de 20 millions € en novembre 2020, Tehtris annonce une deuxième opération de 44 millions.

Les fonds qui avaient mené la série A – Tikehau Ace , Open CNP le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, et de Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) – participent à cette nouvelle levée menée par par Jolt Capital, spécialiste du capital-investissement dans les entreprises deeptech.

« Ce tour de growth equity est destiné à accélérer le développement de la société en poursuivant sa politique de recrutement massif (300 emplois en création), d’innovation constante dans le développement des solutions, ainsi que la multiplication de ses forces commerciales » explique la société.

Tehtris propose une plateforme xDR (extended detection and response) qui regroupe plusieurs solutions de cybersécurité (EDR, MTD,SIEM…) au sein d’un socle unique.

Accélérer le développement international

Crée en 2010 par Elena Poincet et Laurent Oudot, anciens du service action de la DGSE, l’entreprise basée à Pessac (Gironde) emploie 260 collaborateurs en Europe, dont 220 ont été recrutés depuis la première levée de fonds.

« Notre déploiement en Asie (Hong-Kong, Japon), en Amérique (Canada) et en Europe (Espagne, Allemagne) vient compléter le cœur initial en France, au service de nos clients internationaux, acteurs majeurs de l’industrie, de l’ingénierie et des services. » indique la CEO Eléna Poincet.

En mai dernier, Tehtris annonçait un partenariat commercial avec Olvid, spécialiste de la messagerie sécurisée.

Née de l’EDR (détection et réponse sur les endpoints), le XDR va encore plus loin et propose une plateforme unifiée de détection des incidents et de réponse. L’objectif principal est de réduire la complexité des opérations de sécurité en combinant les détections utiles sur les endpoints avec des données télémétriques provenant de sources autres que les endpoints (visibilité sur le réseau, sécurité des e-mails, identité, gestion des accès, sécurité du cloud, etc.)

C’est une solution MDR unifiée, comme son nom l’indique (XDR = extended MDR, détection et réponse infogérées étendues).