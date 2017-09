Les utilisateurs de macOS High Sierra privés d’Office for Mac ?

Apple devrait livrer macOS 10.13 dit « High Sierra » dans les semaines qui viennent. Généralement, les aficionados des Mac tendent à mettre rapidement à niveau leur système. Mais ceux qui utilisent Office Mac auront intérêt à y réfléchir à deux fois.

Microsoft vient d’alerter que les anciennes versions de sa suite Office risque de ne pas être totalement compatibles avec High Sierra. Dans un premier temps du moins.

Pour Office 2013 et 2016, à partir de la version 15.35, les applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote s’installeront et s’exécuteront sur la nouvelle mouture du système d’Apple.

Mais « toutes les fonctionnalités Office pourraient ne pas être disponibles, et vous pouvez rencontrer des problèmes de stabilité forçant les applications à quitter de manière inattendue », avertit l’éditeur de Windows sur sa page de support.

Dans tous les cas, il recommande fortement de sauvegarder les données avant d’essayer High Sierra. D’autant qu’aucun support n’est fourni durant la période de beta-test de macOS 10.13.

Office 15.34 non supporté

En revanche, les versions 15.34 et antérieures d’Office for Mac ne sont pas supportées sur [macOS] 10.13. Conséquence, « dans certains cas, vous pourriez ne pas être en mesure d’ouvrir des applications Office », prévient Microsoft.

Et de citer l’exemple avec Outlook 2016 qui pourrait bien être incompatible avec High Sierra. Ennuyeux. Une mise à jour vers la 15.35 d’Office (ou supérieure) devrait régler le problème (avec les aléas évoqués précédemment).

Ce qui est certain, c’est que c’est l’inconnu pour Office for Mac 2011. « Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Lync n’ont pas été testés sur MacOS 10.13 High Sierra et aucun support formel pour cette configuration ne sera fourni », précise Redmond. Qui rappelle que le support de cette version prendra fin le 10 octobre prochain. Soit une poignée de semaines après l’arrivée du nouveau macOS. Dans ces conditions, pourquoi s’embêter à tester en effet ?

