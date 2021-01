5G : Intel et Red Hat alignent leur R&D

Red Hat et Intel ambitionnent d’accélérer le déploiement d’une infrastructure automatisée dans le cloud à l’attention d’opérateurs de services 5G.

Partenaires de longue date, Intel et Red Hat ont annoncé étendre leur alliance stratégique.

Le fondeur et l’éditeur logiciel open source américains disent « aligner » leurs efforts de recherche et développement (R&D) pour faciliter la diffusion, dans des projets open source, d’innovations en matière de mise en réseau. Ils veulent, par ailleurs, proposer aux opérateurs télécoms et aux entreprises des offres conjointes qui soutiennent des déploiements en production de nouveaux services de cinquième génération mobile (5G).

Adopter une approche cloud native sur l’ensemble du réseau permet d’augmenter « la flexibilité, l’agilité et l’évolutivité » des écosystèmes, a déclaré Renu Navale, vice-présidente et directrice de la division Edge Computing & Ecosystem Enabling d’Intel.

5G, cloud et automatisation

L’ambition d’accélérer le déploiement d’une infrastructure automatisée dans le cloud est forte. Pour ce faire, Red Hat OpenShift, la plateforme d’orchestration de Red Hat basée sur Kubernetes, est associée à des produits Intel, dont les processeurs Intel Xeon Scalable, les adaptateurs Ethernet Intel, les solutions logicielles d’accès sans fil FlexRAN ou encore la boîte à outils open source OpenNESS (Open Network Edge Services Software).

« Grâce à cette combinaison de technologies, les fournisseurs de solutions seront en mesure de développer des fonctions réseau natives pour le cloud tirant pleinement parti de l’infrastructure 5G et des ressources système », a déclaré dans un billet de blog Hanen Garcia, responsable Global Telco Solutions chez Red Hat. Et d’ajouter : « de leur côté, les opérateurs bénéficieront davantage de modèles de déploiement flexibles, que ce soit sur site, sous la forme d’un système nu (bare metal) ou via un cloud public ou hybride ».