Atos et Google Cloud ouvrent une « Workplace as a Service »

Renforcer ses prestations dédiées à l’environnement de travail numérique (digital workplace), c’est l’objectif d’Atos. Le groupe français de services du numérique a annoncé mercredi le lancement de son offre « Workplace as a Service | Google Edition ».

Fruit du partenariat formé avec Google Cloud, la prestation disponible sur abonnement inclut la fourniture, le support et la gestion de Chromebooks. Ces terminaux sous Chrome OS sont couplés à G Suite, la suite bureautique et collaborative de Google, et, ici, au logiciel de gestion de communications unifiées Cirtuit issu du rachat de Unify par Atos en 2015.

Le service est conçue pour soutenir l’engagement de collaborateurs, tout en répondant aux exigences de sécurité, de conformité et d’automatisation des entreprises.

Dans le cadre de cette offre, les clients ont la possibilité de choisir entre les Chromebooks de différents fabricants, parmi lesquels Dell, Lenovo, Acer et HP.

Atos ambitionne ainsi de fournir « plus de choix » à ses clients professionnels à travers une offre garantissant « une expérience optimale » à leurs équipes, a expliqué Eric Grall, vice-président exécutif d’Atos en charge des opérations mondiales du groupe.

Portée par l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage machine (ML), l’offre « Workplace as a Service » ainsi proposée conforte également les ambitions BtoB de Google Cloud.

« Le cloud transforme la façon dont les gens travaillent et collaborent », a déclaré Kevin Ichhpurani, vice-président corporate, écosystème global de Google Cloud. Selon le dirigeant, l’offre d’Atos s’inscrit dans ce mouvement, en améliorant la productivité.

(crédit photo by rawpixel.com via pexels)

