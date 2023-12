Atos renforce (encore) sa direction avec Carlo d’Asaro Biondo

Atos n’en finit plus de muscler son équipe de direction…

Après la nomination de Yves Bernaert comme directeur général du Groupe en octobre dernier, l’ESN annonce l’arrivée de Carlo d’Asaro Biondo comme Group General Manager en charge des Opérations. Ce dernier était déjà administrateur indépendant d’Atos depuis août dernier, un poste dont il a démissionné pour prendre sa nouvelle fonction.

Quel va être son périmètre d’action au sein d’un Atos en pleine scission ? Le communiqué de presse évoque une mission consistant à « se concentrer sur l’atteinte des objectifs de l’entreprise en pilotant le développement commercial et la performance opérationnelle de l’ensemble du groupe.»

Selon le Monde, sa mission serait pourtant parfaitement claire: « avoir l’œil sur Yves Bernaert, le directeur général, et sur le plan de scission du groupe. ». Des sources internes ont une autre explication : Yves Bernaert n’aurait pas l’intention de rester à son poste au terme de sa période d’essai et Carlo d’Asaro Biondo arriverait pour le remplacer.

Atos : des incertitudes sur les conditions financières de la scission

Depuis l’accord de vente de l’activité infogérance -Tech Foundations – à Daniel Kretinsky, la composition capitalistique d’Atos a connu un changement majeur avec la prise de participation de près de 10 % du capital par David Layani, le fondateur et dirigeant de Onepoint. C’est désormais son premier actionnaire qui a manifesté son souhait de changer certains paramètres du « deal » financier passé avec l’homme d’affaires tchèque.

C’est dans ce contexte instable, renforcé par un cours de bourse en déliquescence que la valse des managers se poursuit. Capital révélait fin septembre la démission du directeur général – Jean-Philippe Poirault – de la branche BDS (Big Data and Cybersecurity), un fleuron de la division Eviden, suivi par son remplaçant Philippe Oliva et une autre figure d’Eviden, John Van Geel.



Carlo d’Asaro Biondo était précédemment Senior Advisor au Boston Consulting Group (BCG),

De 2020 à 2022, il a été Vice-président senior chargé des partenariats et des alliances chez TIM spa (anciennement Telecom Italia) et PDG fondateur de Noovle spa, les activités cloud et IT de Tim en partenariat avec Google.

De 2009 à 2020, il a été successivement Président des opérations pour la région SEEMEA (Europe du Sud, Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique) et Président des partenariats et des relations stratégiques pour la région EMEA au sein de Google (Alphabet).