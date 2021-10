Sécurité cloud : attirer et développer des talents diversifiés

La pandémie a mis en lumière l’importance de la technologie mais aussi le manque de compétences en matière de cybersécurité, ainsi que la nécessité de former des collaborateurs désormais mobiles. Selon des recherches récentes, les sous-effectifs dans le domaine de la cybersécurité sont estimés au niveau mondial à 3,5 millions d’emplois en 2021.

Recruter ces talents n’est pas chose facile, d’autant que la concurrence pour les attirer s’intensifie. Les organisations doivent donc réévaluer leurs approches pour attirer et développer les meilleurs. Tout en adoptant le cloud, elles doivent mettre en place de nouvelles techniques de recrutement audacieuses.

Et il n’existe pas de solution simple, universelle ou rapide. Pour bénéficier de l’apport de ces talents, il faut jouer sur plusieurs tableaux, comme par exemple investir dans les bonnes technologies, favoriser l’émergence de talents en interne en offrant plus d’indépendance aux équipes, ou encore favoriser le recrutement de profils très divers. Ce dernier point me semble essentiel.

Dans un secteur tel que celui de la cybersécurité, une équipe diversifiée améliorera la capacité à résoudre rapidement les problèmes, en apportant des perspectives différentes, des compétences et des idées créatives. En effet, la diversité est un avantage pour l’entreprise et il reste encore de nombreux efforts à faire dans ce domaine, notamment en termes de représentation.

Par exemple, en France, les femmes ne représentent que 28 % des employés du secteur de l’informatique selon l’Insee, et, dans le monde, seulement 24 % des professionnels en cybersécurité, selon l’ISC. Réduire cet écart serait bénéfique pour tout le monde.

C’est pourquoi les entreprises doivent repenser leurs stratégies de recrutement, de formation et de fidélisation des employés. Alors que nous sommes confrontés à une pénurie de talents, voici des pistes à explorer pour repenser l’approche du recrutement et favoriser la diversité au sein de vos équipes.

Inspirer les futurs professionnels de la cybersécurité

La première étape pour encourager la diversité dans le secteur de la cybersécurité est la représentation. Les entreprises doivent examiner leurs équipes et collaborer avec leur communauté et leur secteur pour créer une plateforme qui incitera les gens à s’intéresser à des secteurs qu’ils n’auraient peut-être pas envisagés auparavant. Par exemple lors d’évènements, ce sont les représentants de l’entreprise qui servent de modèles, et qui peuvent être une source d’inspiration pour beaucoup de candidats.

C’est pourquoi, il est essentiel que les équipes chargées de la sécurité et du cloud computing partagent leur expérience. Les collaborateurs ayant différents profils doivent être entendus pour donner un aperçu de leur carrière et de leur expertise, encourageant ainsi de nouveaux talents à rejoindre le secteur et leur entreprise.

Les programmes de mentorat offrent la possibilité aux organisations d’attirer et de développer les talents. Pour ceux qui débutent dans le secteur, qui changent d’entreprise, ou qui sont en transition de carrière, avoir un mentor permet de se sentir soutenu et représenté. Toutefois, pour que les programmes de mentorat réussissent, les entreprises doivent tenir compte de la dimension de genre et de la diversité. Selon le cabinet de recherche ISACA, 48 % des femmes estiment que le manque de mentors féminins est l’un des principaux obstacles qu’elles rencontrent sur le lieu de travail. Fournir des modèles et des champions qui leur ressemble est essentiel pour inspirer et motiver des vocations.

Investir dans les collaborateurs existants et futurs

En plus des programmes de mentorat mentionnés précédemment, les entreprises doivent déployer des programmes de formation rigoureux conçus pour accompagner et développer les talents déjà en poste. Cet aspect est crucial pour embaucher quand le vivier de talents est limité. Par exemple, 45 % des entreprises françaises indiquent qu’elles peinent à pourvoir les postes ouverts dans le domaine de la cybersécurité, selon un rapport de Fortinet. En identifiant, en formant et en investissant dans les talents existants, les postes difficiles à pourvoir le sont plus facilement et à moindre coût.

Cette démarche présente de nombreux avantages pour le collaborateur et pour l’employeur. D’un point de vue pratique, ce dernier, grâce aux compétences obtenues, se sent à l’aise avec les nouvelles technologies et intégré dans une organisation qui investit dans ses talents en s’engageant en faveur de l’inclusion.

De plus, cette démarche permet de maintenir l’engagement du personnel et de lui donner la possibilité de s’épanouir, de se sentir confiant dans sa progression, et d’augmenter la rétention. Dans le même temps, l’entreprise évite les frais de recrutement, contourne la pénurie de talents et, surtout, est en mesure de créer une culture axée sur la diversité, l’inclusion et le développement des employés.

En s’appuyant sur des fournisseurs de cloud par exemple, les entreprises peuvent mettre à disposition de leurs salariés diverses options de formations en ligne et virtuelles pour se perfectionner ou se réorienter dans les métiers du cloud et de la cybersécurité. C’est une approche gagnante-gagnante : les collaborateurs se développent d’un point de vue professionnel et les organisations se dotent d’atouts apportant une valeur ajoutée supérieure au coût de leur certification.

Un engagement en faveur de la diversité pour un futur inclusif

Il est essentiel pour les organisations de s’engager pour créer des équipes diversifiées, non seulement pour continuer à innover pour ses clients, mais aussi pour le bien des collaborateurs. Chacun – quel que soit le niveau de poste – doit savoir que sa voix et ses opinions sont entendues, se reconnaître à tous les niveaux de l’organisation et, surtout, éprouver un sentiment d’appartenance. Mettre en place des initiatives et des objectifs permet d’éliminer les préjugés, d’accroître la représentation et de favoriser un lieu de travail plus inclusif et plus accessible.

Les entreprises peuvent combler le déficit de compétences grâce à des programmes de formation aux technologies cloud, des programmes de mentorat et en rencontrant des candidats potentiels lors d’événements consacrés à la sécurité et au cloud, ainsi que dans des écoles/universités.

Ce sont ces stratégies et ces engagements en faveur de l’égalité qui permettront de se distinguer des concurrents. Les entreprises peuvent se rapprocher de fournisseurs de cloud proposant des programmes de formation et de réinsertion des personnes éloignées de l’emploi, comme re/Start.

C’est une formidable opportunité pour les employeurs de recruter des profils diversifiés. En travaillant avec leurs clients et leurs partenaires, les organisations seront en mesure de mettre l’accent sur la diversité et l’inclusion à chaque étape du processus de recrutement et de gestion des talents.

Fondamentalement, la technologie doit être construite de manière inclusive, diverse et équitable. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que cela se produise. Ce n’est que lorsque les barrières sont brisées, et que nous ouvrons davantage de portes que nous pouvons recruter et retenir les meilleurs talents de la cybersécurité tout en créant une culture d’égalité.