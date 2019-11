Blockchain : 5 tendances à retenir pour 2020

Moins d’entreprises se lancent aujourd’hui dans des projets de blockchain que l’an passé, mais celles qui le font adoptent une approche plus pragmatique et déterminée. Le mouvement devrait se confirmer en 2020, selon les prévisions de Forrester Research (en accès payyant).

« Les entreprises les plus tournées vers l’avenir continueront d’explorer des approches stratégiques de tokenisation d’actifs (ou conversion de droits associés à un actif en jetons numériques), appuyées par des smart contracts (contrats intelligents) », a souligné dans un billet de blog Martha Bennett, vice-présidente et analyste principale chez Forrester.

En 2020, les entreprises se concentreront davantage sur des questions opérationnelles, exigeant une flexibilité de déploiement et une interconnectivité entre les réseaux.

La société d’études et de conseil livre les 5 prévisions ci-dessous :

1. Déploiements hybrides et multicloud >

Plus de 80% des déploiements à venir de la blockchain en entreprise seront hybrides et/ou multicloud, selon Forrester Research.

2. Bataille pour le leadership entre plateformes >

La bataille pour le leadership entre frameworks DLT (Distributed Ledger Technology) devrait se poursuivre. EN 2019, Hyperledger Fabric, Ethereum/Quorum, Corda (R3), Digital Asset (DA), MultiChain et Hyperledger Sawtooth ont gagné du terrain. En 2020, la course en tête des parts de marché devrait se jouer entre Fabric, Ethereum/Quorum et R3 Corda. Mais un seul grand projet mené chez un nouvel acteur pourrait changer la donne.

3. Interopérabilité d’abord >

Pour tirer profit de la blockchain, différents réseaux (finance, livraison, logistique, etc.) devront interagir. Une grande partie du débat en 2020 devrait porter sur l’étendue de la relation : un « simple » partage de fichier ? Le transfert de valeur entre les chaînes de bloc ? l’interopérabilité au niveau de l’État?

4. DLT et solutions de gestion d’entreprise existantes >

Des liens rapprochent les solutions existantes de gestion des processus métier (BPM), d’automatisation des processus numériques (DPA) et de gestion des contrats.

« Tandis que certains fournisseurs établis développent en interne des fonctionnalités de blockchain pour les solutions existantes de gestion, d’autres se lanceront par le biais de partenariats, d’investissements, voire d’aquisitions. »

5. Blockchain privée ou publique ?> +++

Selon Forrester, les applications basées sur des chaînes de blocs continueront à appartenir à deux catégories : les applications décentralisées (Decentralized Applications, Daaps) axées grand public. Celles-ci utilisent principalement des chaînes de blocs publiques et sans autorisation. Et des applications d’entreprise reposant presque exclusivement sur des réseaux autorisés utilisant des frameworks DLT d’entreprise.

« Il n’est pas réaliste aujourd’hui de prendre en charge dans une blockchain publique des cas d’utilisation complexes à grande échelle pour les entreprises. Toutefois, des problèmes d’interopérabilité entre des silos à plusieurs chaînes de blocs ont déjà entraîné des discussions sur le rôle des blockchains publics dans les processus d’entreprise », on soouligné les analystes de Forrester.

Mais la progression de nouveaux acteurs comme Hedera Hashgraph et Kadena dans la blockchain publique devraient faire évoluer le débat.

(crédit photo © shutterstock)

