Collaboratif : le CERN se détourne de Facebook Workplace

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, a confirmé avoir mis un terme au test de Facebook Workplace, la déclinaison professionnelle du réseau social. Un changement de tarification et le contrôle des données sont à l’origine de cette décision.

Comment en est-on arrivé là ?

En octobre 2016, Facebook annonçait la disponibilité générale de son réseau social d’entreprise Facebook Workplace (ex-Facebook at work). Le CERN, en particulier, a déclaré avoir bénéficié à l’époque de conditions favorables « lui permettant de tester la plateforme gratuitement ». En juillet 2019, Facebook annonçait une révision de sa tarification et, à l’automne, indiquait avoir atteint les 3 millions de clients payant par mois.

La fin de la période d’essai gratuit et « avancé » (en ce qui concerne les fonctionnalités) se profilait pour le CERN. L’organisation avait déjà mené des essais spécifiques au sein de différents départements – ressources humaines, technologies de l’information, relations internationales. Or, « les réactions n’ont pas toujours été positives » concernant la protection de données à caractère personnel, a souligné le laboratoire au sein duquel Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web en 1989.

L’organisation dit avoir choisi entre deux options « soit payer pour continuer à utiliser la version initialement gratuite, soit passer à une version certes gratuite, mais sans droits d’administration et d’accès avec une authentification CERN unique, et moyennant un transfert de toutes les données à Facebook. » Des essais spécifiques avaient été réalisés au sein de différents départements (ressources humaines, technologies de l’information, relations internationales). « Les réactions n’ont pas toujours été positives », notamment concernant la protection de données à caractère personnel.

Jugeant « inacceptable » de perdre le contrôle de ses données, mais aussi de payer un outil qui ne fait pas partie « de l’offre de services de base proposés à la communauté du CERN », l’organisation a donc choisi de mettre un terme à l’essai. Quant aux alertes électroniques automatisées de Workplace pour le contenu home.cern, elles doivent être remplacées par un système de notification émanant de l’IT et un nouvel outil (lettre d’information) du secteur des relations internationales, courant 2020.

Le CERN dit avoir contacté Facebook pour désactiver les fonctionnalités et retirer tous les contenus qui s’y trouvaient avant la fin janvier 2020.

En amont, les utilisateurs de la plateforme au sein du CERN ont été invités par l’entité à se tourner vers des solutions proposant des fonctionnalités alternatives, dont Mattermost (mesagerie instantanée pour entreprises) et Discourse (listes de diffusion et forums de discussion). 1000 membres de l’organisation et de son écosystème qui avaient créé un compte Workplace par ce biais, dont « 150 utilisateurs actifs » chaque semaine sont concernés.

L’initiative intervient après le lancement en 2019 de la nouvelle phase du projet MAlt (Microsoft Alternatives) de migration de solutions proriétaires vers des technologies open source.

