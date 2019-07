Collaboratif : Slack lance une importante mise à jour pour améliorer les performances

La messagerie collaborative Slack est en train de déployer une vaste mise à jour de son application pour poste de travail et sa déclinaison web.

Au programme, Slack indique que le démarrage est accéléré et que la mémoire est mieux gérée. Globalement, l’entreprise prétend que l’affichage des contenus est plus rapide de 33 % et les appels vidéo et audio gagnent également en vitesse, avec un établissement des connexion entrantes dix fois plus rapide.

The update is rolling out as we tweet. Within a week or two, everybody should have it! Thanks for your patience — sometimes fast things take time. https://t.co/5zMCPEmajU

— Slack (@SlackHQ) 22 juillet 2019