CRM : SAP confirme l’arrêt de SAP Anywhere

Le groupe allemand du logiciel a confirmé mardi l’arrêt de sa solution SAP Anywhere. Une suite en mode cloud d’outils de gestion pour petites entreprises et commerces. Ils pouvaient ainsi gérer : relation clients, ventes, commandes, stocks, inventaires… Et disposer d’un espace e-commerce accessible depuis une même interface web. Mais l’offre hébergée par SAP n’a pas convaincu, observe The Register qui a révélé l’information.

« Nous avons le regret de vous informer que SAP a décidé de mettre fin au service SAP Anywhere », a déclaré l’éditeur de logiciels dans une lettre aux clients consultée par le site britannique. « Nous comprenons que cela puisse vous surprendre. Mais soyez assurés que nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Nous souhaitons vous offrir un remboursement intégral des frais versés par votre société à SAP pour la durée de votre abonnement. Cette offre est soumise à votre acceptation et à votre confirmation de renoncer à tout recours contre SAP ».

L’arrêt du service n’est pas vraiment une surprise. En effet, dès avril 2017, SAP Anywhere n’a plus été proposé à de nouveaux clients en Europe. La commercialisation et le support de l’offre ont été recentrés sur les États-Unis et la Chine (par le biais de partenaires comme China Telecom). Or, les entreprises et professionnels ciblés semblent avoir préfére d’autres solutions, celles de Salesforce.com, pure player du CRM en mode Cloud, entre autres.

Préavis de 30 jours

Résultat, deux ans après le mise sur le marché de SAP Anywhere, seuls 30 clients actifs l’utilisent, rapporte CRN. La communication de SAP a indiqué travailler directement avec ces 30 clients sur ce dossier. Pour les aider à sortir de l’offre et à migrer vers une alternative telle SAP Business One ou l’ERP en mode SaaS Business ByDesign.

Aux 25 à 27 autres clients inactifs de SAP Anywhere, l’éditeur donne 30 jours pour quitter la plateforme. Ensuite leurs comptes seront désactivés.

Ce retrait montre que le marché n’associe pas SAP aux petites entreprises. Il l’associe, en revanche, aux acteurs du mid-market et aux grands groupes. En témoigne, le rachat de l’américain Callidus Software par SAP pour 2,4 milliards de dollars.

