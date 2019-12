Cybersécurité : Google Cloud renforce ses alliances

Google Cloud pousse l’intégration entre sa plateforme et les solutions de sécurité de multiples fournisseurs, dont Qualys, McAfee et Palo Alto Networks.

Pour affronter la concurrence, Google Cloud renforce ses alliances.

« De nombreux clients s’appuient sur des outils dédiés et entretiennent des relations stratégiques avec les principaux fournisseurs de sécurité du marché », ont déclaré dans un billet de blog Kevin Ichhpurani, vice-président en charge de l’écosystème mondial de Google Cloud, et Sunil Potti, vice-président ingénierie et sécurité du fournisseur de services cloud.

« Nous voulons [leur] permettre de préserver leurs investissements et de bénéficier de fonctionnalités qu’ils ne peuvent obtenir sur d’autres clouds. C’est la raison pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires de l’industrie. »

Qualys, McAfee et Palo Alto Networks font partie de ceux-là.

Avec Palo Alto Networks, Google Cloud travaille au codéveloppement de solutions de détection des menaces pour Anthos. Sa plateforme de migration et modernisation d’applications basée sur des technologies open source (Kubernetes, Istio, Knative…).

Avec McAfee, une nouvelle alliance a été négociée. L’intégration à Google Cloud de MVISION Cloud, le courtier de sécurité d’accès au cloud (CASB) de McAfee, doit permettre de renforcer la protection des charges de travail conteneurisées. Les outils de protection des terminaux pour les charges de travail basées sur Linux et Windows sont aussi concernés.

Par ailleurs, Google propose une intégration native entre son infrastrucure de cloud public et Qualys Cloud Agent (outil d’évaluation en temps réel d’actifs informatiques et de vulnérabilités sur site, sur mobile et/ou dans le cloud).

Deloitte, IBM Security et Wipro

Google a également confirmé lundi 16 décembre la signature ou l’extension de partenariats existants avec Exabeam, Forgerock, Fortinet, STEALTHbits et Tanium. Par ailleurs, Citrix Workspace, espace de travail numérique sécurisé, est désormais disponible sur Google Cloud.

Pour soutenir les déploiements de clients dans des environnements hybrides et multicloud, Google Cloud renforce ses liens avec d’autres acteurs, parmi lesquels des intégrateurs systèmes et fournisseurs de services managés, dont Deloitte, IBM Security et Wipro.

Auntant de sociétés d’envergure mondiale qui fournissent des services de conseil, déploiement, maintenance et optimisation autour du Cloud de Google.