Cybersécurité : la réponse d’IP Paris et Orange au déficit de talents

Faire de managers IT des architectes cyber, c’est le but de la formation Executive MSc in Cybersecurity promue par Orange et l’Institut Polytechnique.

Comment répondre à l’inadéquation entre la demande exprimée par les entreprises et l’offre de profils qualifiés en cybersécurité ? Mettre à niveau les compétences de professionnels en poste à travers un master of science (MSc) fait partie des leviers à activer.

C’est en tout cas le point de vue de l’opérateur historique des télécommunications Orange et de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris).

Neuf mois après la signature de leur accord de coopération, les partenaires annoncent le lancement du programme Executive Msc in Cybersecurity.

Les acteurs de la formation continue Ecole Polytechnique Executive Education et Orange Campus Cyber sont à la manoeuvre.

Qu’en est-il dans le détail ?

Devenir gouverneur ou architecte cybersécurité

400 heures d’une formation mixte, à Palaiseau (Essonne) et à distance, sont proposées. Les équipes IT de grands groupes et entreprises de taille intermédaire sont ciblées.

L’année de formation continue est ouverte à leurs salarié(e)s, cadres et managers, justifiant d’au moins trois années d’expérience dans les métiers IT (informatique, réseaux, télécommunications, ingénierie…).

L’ambition est d’accompagner leur montée en compétences et de développer leur employabilité sur des fonctions très demandées. Pour ce faire, la formation inclut un tronc commun dédié aux fondamentaux de la cybersécurité, puis deux spécialisations au choix de gouverneur ou d’architecte en cybersécurité.

24 000 euros TTC c’est le coût de cette offre éligible au compte personnel de formation.

La première promotion débute ce mois de novembre 2022.

Elle accueille une trentaine de collaborateurs des groupes Renault et Orange.

« La pénurie de talents est un enjeu majeur sur le marché et un sujet d’attention que nous suivons au quotidien », indique Hugues Foulon, directeur executif de la stratégie et des activités de cybersécurité d’Orange. Le dirigeant est lui-même diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA).

On note, enfin, que le nouvel MsC sera proposé à la labellisation SecNumedu qui répond à des critères définis par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

crédit photo : Ecole polytechnique / Paris / France on Visual hunt / CC BY-SA