Docaposte certifié par l’ANSSI pour la vérification d’identité

La certification PVID (prestataire de vérification d’identité à distance) ? C’est fait pour AR24.

La filiale de Docaposte* n’a pas attendu d’apparaître sur la liste officielle des certifiés pour communiquer à ce sujet. Elle répond donc aux exigences du référentiel PVID… au niveau « substantiel ». C’est-à-dire, entre autres, que son produit « vise à réduire substantiellement le risque d’usurpation ou d’altération de l’identité ». Au-dessus, il y a le niveau « élevé », qui vise à « empêcher » ce risque.

Les trois autres fournisseurs apparaissant actuellement sur la liste des certifiés le sont aussi au niveau substantiel. Il s’agit, d’une part, d’Ubble (Paris) et de l’autre, de deux entreprises qui ont fusionné : IDnow (Allemagne) et ARIADNEXT (région de Rennes). Outre AR24, six entreprises sont signalées en cours de certification : DOXIO (Aveyron), LUMINESS (Paris), Lydia Solutions (Paris), Netheos (Montpellier), QuickSign (Paris) et TESSI (Boulogne-Billancourt).

La vérification d’identité à distance alimente un autre service AR24 certifié par l’ANSSI : l’envoi de lettre recommandée électronique. Elle est, depuis 2018, l’une des options pour accuser réception. Elle intervient à défaut d’Identité Numérique La Poste, d’identifiant LRE ou de clés RGS.

* La Poste est aussi qualifiée PASSI RGS (prestataire d’audit de la sécurité des SI) et PDIS LPM (prestataire de détection d’incidents de sécurité). Son service Identité Numérique est certifié au niveau substantiel ; l’application mobile, au niveau « élémentaire ».

