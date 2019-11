Quand les DSI doutent de leur capacité à suivre le rythme de l’innovation

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La numérisation accélérée des métiers et les exigences de conformité modifient le rôle des directeurs des systèmes d’information (DSI) et leur posture dans l’entreprise. C’est le point de vue défendu par l’agence conseil Edelman Intelligence, enquête* à l’appui.

57% des 406 DSI interrogés déclarent que leur rôle a profondément changé ces cinq dernières années. Toutefois, ils se perçoivent surtout comme des experts IT (rôle cité par 31% du panel), voire des influenceurs (24%) et des stratèges (22%). Ils se considèrent moins en tant qu’innovateurs (14%) ou spécialistes de la résolution de problèmes (9%).

Or, 89% des répondants estiment que la réputation de leur organisation est directement impactée par leurs décisions. Mais leurs choix ne suivent pas forcément le rythme de l’innovation numérique. Tous les DSI ne sont pas logés à la même enseigne, cependant.

Choc des générations

Sans grande surprise, plus que leurs cadets (55%), les responsables SI les plus expérimentés (71%), ceux qui ont 10 ans et plus d’expérience de la fonction, doutent davantage de leur capacité à suivre le rythme de l’innovation et de la réglementation.

Et ce pour répondre aux attentes des métiers.

Toutefois, ce sont les DSI dotés de moins de 5 ans d’expérience qui sont les plus nombreux (66%) à considéder que leurs collègues métiers ne comprennent pas pleinement leur rôle et ses implications. Ils pensent de même pour les médias externes (69%).

« Le rythme d’innovation et les exigences réglementaires modifient grandement le rôle du DSI », a déclaré Sanjay Nair, président du secteur des technologies chez Edelman.

Outre le pilotage des opérations IT, a ajouté le dirigeant, « la mission des DSI s’étend désormais de la sécurité/confidentialité de données à la transformation numérique de leur organisation et à l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle. »

Selon une autre analyse (Forrester), l’automatisation, la guerre des talents, les budgets data et les luttes d’influence impacteront fortement l’activité des DSI en 2020.

*source : Edelman – « CIO in Focus » 2019. 406 DSI sur 4 marchés (Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Singapour) ont été interrogés.

(crédit photo shutterstock)