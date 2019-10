Intelligence artificielle : les DSI ne pilotent pas toujours les projets

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les grandes entreprises multiplient les initiatives dans le domaine de l’intelligence artificielle. Les projets mis en oeuvre qui apportent de la valeur, encore minoritaires, sont le plus souvent pilotés par les directions générales. C’est ce que montrent les résultats d’un rapport* du cabinet Boston Consulting Group et de la MIT Sloan Management Review.

Plus de 2500 dirigeants et décideurs informatiques ont été interrogés dans le monde.

34% des organisations dont les projets d’IA ont été pilotés par la direction générale déclarent avoir obtenu de la valeur par ce biais au cours des trois dernières années. Un taux qui peut atteindre 37% pour les initiatives pilotées par les responsables numériques (chief digital officers). En revanche, cette proportion passe à 17% chez les entreprises qui ont placé leur direction des systèmes d’information (DSI) aux commandes.

Comment l’expliquer ?

DSI et Métiers

Les projets portés par les directions générales sont plus susceptibles d’impacter la stratégie et les objectifs commerciaux du groupe dans son ensemble. Quand les initiatives pilotées par les équipes IT ont tendance à être appréhendées sous un angle technologique qui peut être moins accessible aux métiers, moins vendeur donc, selon le rapport.

En outre, les directions informatiques auraient davantage de difficultés à recruter et à retenir les talents. Les DSI feraient ainsi plus souvent appel que d’autres départements à l’externalisation (outsourcing) pour soutenir l’effort en IA. Or, selon l’étude, seules 12% des organisations qui utilisent cette approche obtiennent de la valeur liée aux projets d’IA.

Ces résultats ne signifient pas que les DSI « sont pires que d’autres dirigeants pour mener des initiatives d’IA », modèrent les auteurs du rapport. Ils estiment, en revanche, qu’intégrer les projets dans une stratégie d’ensemble est nécessaire. La DSI aurait un rôle clé à jouer, celui de partenaire des métiers et des directions exécutives.

*L’étude est basée sur une enquête menée auprès de 2555 dirigeants et décideurs informatiques dans 97 pays, France incluse. Parallèlement, 17 experts en IA de grands groupes ont été interrogés. source : BCG et MIT SMR – « Winning with AI ».

(crédit photo de une © Jirsak – shutterstock)