DSI : comment gérer la pénurie de compétences IT en 2022 ?

{Interview Vidéo } – Janaki Selvarajah, Division Manager IT et Digital chez Robert Half, analyse pour Silicon.fr la situation de l’emploi IT en France et partage quelques bonnes pratiques pour améliorer les processus de recrutement.au sein des DSI.

Quels sont les profils IT et Digital les plus demandés ?

Janaki Selvarajah – Il y a un nouvel échelon dans la guerre des talents : leur rétention est devenue la priorité stratégique des entreprises même si elles ne se sont jamais autant investies pour en attirer de nouveaux. 50 % des dirigeants interrogés considèrent qu’attirer et retenir les meilleurs talents est leur priorité stratégique pour 2022 tout en étant préoccupés (44%) par leur capacité à réussir cette mission. En effet, pour près de la moitié d’entre eux, le turnover plus important depuis le début de la pandémie.

Quelles compétences son les plus recherchées par les DSI ?

Janaki Selvarajah – Pour 44% , il s’agit du maintien de la sécurité informatique des systèmes et protection des données de l’entreprise. Suivent la réduction des coûts et l’équilibrage des budgets (39% ) ainsi que les projets et les initiatives liés au cloud (34%).

Quelle importance les candidats accordent-ils aux valeurs de l’entreprise ?

Janaki Selvarajah – Les entreprises ayant opté pour la flexibilité bénéficieront d’un net avantage sur leurs concurrents. Selon un sondage LinkedIn mené par Robert Half cet été, 54% des salariés affirment qu’ils déclineraient une offre d’emploi qui ne proposerait pas de télétravail.

Une politique DEI (Diversité, Equité et Inclusion) est aussi déterminante: : 96% des salariés que nous avons interrogé quitteraient une entreprise dont les valeurs ne sont pas en phase avec les leurs. Au-delà d’un principe d’éthique, les résultats des politiques DEI instaurées en entreprise ne sont plus à démontrer : les équipes aux profils variés sont plus performantes en termes de résultats et d’efficacité au travail.

En parallèle, de nouveaux symboles sont attribués au bureau devenu le lieu du lien, de l’échange, de l’apprentissage. Point d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, le lieu de travail sera ainsi également un levier d’attractivité.

Quelles sont les tendances clés à retenir pour 2022 ?

Janaki Selvarajah – Les compétences digitales, l’adaptabilité et la capacité d’organisation sont les trois compétences les plus recherchées par les employeurs. Mais la pandémie a bousculé les besoins en compétences spécifiques et ils ressentent une certaine inquiétude.

23 % estiment que les compétences « soft », particulièrement recherchées depuis la crise, sont difficiles à identifier chez les candidats lors des entretiens d’embauche.

Pour répondre à leurs besoins, ils élargissent le périmètre de leur recherche aux niveaux régional, national, voire international.

Avec le télétravail, la localisation des candidats est devenue un paramètre moins important. Conséquence : la concurrence s’accentue pour les candidats, mais la possibilité de postuler dans d’autres bassins d’emploi également. 90 % des dirigeants sont prêts à recruter dans des villes ou pays différents (dont 47 % se disant prêts à recruter au niveau national, 28 % dans un périmètre local plus large, 15 % au niveau international)

Regardez ci-dessous l’interview de Janaki Selvarajah, Division Manager IT et Digital chez Robert Half

L’édition du Guide des salaires 2022 fournit les grandes tendances des métiers du secteur de l’IT et du Digital. Elle s’appuie sur les résultats d’une enquête menée auprès de 100 Directeurs des Systèmes d’Information, en charge du recrutement dans leur entreprise.