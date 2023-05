Emploi : Microsoft, Dell et Stack Overflow décélèrent

Adapter l’activité à la priorisation des investissements IT opérés par les entreprises, tout en investissant massivement dans l’intelligence artificielle impliquent des ajustements.

Dell Technologies, Microsoft et Stack Overflow font partie des acteurs de ce mouvement.

Qu’en est-il dans le détail ?

Microsoft, qui a récemment publié des résultats financiers solides, a indiqué cette semaine geler les rémunérations de la plupart de ses collaborateurs pour 2023.

« Cette année, les conditions économiques sont différentes à de nombreux égards, dont la demande clients, le marché du travail et les investissements requis pour le prochain cycle d’innovation. Nous adaptons en conséquence le financement des rémunérations à [l’évolution] du marché », a déclaré le CEO de Microsoft, Satya Nadella, dans une note interne, dont The Register s’est fait l’écho.

« Nous ne proposerons pas d’augmentation pour les employés salariés à temps plein cette année », a précisé le dirigeant. La mesure ne concerne pas les temps partiels et les contrats équivalents.

De son côté, Stack Overflow fait les frais de ChatGPT.

On savait le modèle de la plateforme d’entraide des développeurs impacté par l’ascension de l’intelligence artificielle générative. En mars 2023, SimilarWeb a relevé un recul de près de 14% en glissement annuel du trafic de Stack Overflow. Mercredi 10 mai, Prashanth Chandrasekar, CEO de l’entreprise américaine, a annoncé dans un billet de blog supprimer 10% des effectifs.

Stack Overflow rejoint ainsi bien d’autres sociétés des technologies, de Microsoft à Amazon, qui ont engagé des plans de restructuration ces derniers mois.

Retour au bureau chez Dell

De son côté, Dell Technologies, près de trois ans après avoir estimé que la majorité de ses équipes travailleraient principalement à distance, révise sa stratégie.

Comme d’autres avant lui, le groupe de Round Rock (Texas) va exiger de travailleurs à temps plein un « retour au bureau » au moins trois jours par semaine.

« C’est le début d’une définition plus claire du travail hybride pour notre entreprise », a déclaré Jeff Clarke, vice-président et co-directeur des opérations de Dell Technologies, dans une communication de service, a relevé CRN. « Nous attendons avec impatience que ceux qui se trouvent à proximité d’un bureau viennent au moins trois jours par semaine dès qu’ils pourront s’organiser. »

« Nous savons que nombre d’entre nous ont organisé leur vie autour du travail à distance ces trois dernières années. Il ne s’agit pas d’une transition instantanée. Nous comprenons qu’il faudra du temps pour se préparer et s’adapter à un retour plus régulier au bureau », a-t-il ajouté.

Tous et toutes ne suivront pas.

Quel équilibre (re)trouver ?

La filière IT a largement bénéficié de la bascule massive vers le travail et l’enseignement à distance, lors des confinements de 2020 et 2021 visant à endiguer la pandémie de Covid-19. Les entreprises qui ont adpaté leur activité au travail hybride, adoptent désormais une approche plus conservatrice de leurs investissements IT. Le grand public, impacté par la hausse des prix, retarde certains achats.