Emploi IT : des profils (toujours) très sollicités

Comment attirer et retenir des talents techniques parmi les plus sollicités du marché ?

La question a été posée en France à 641 candidats IT et 22 entreprises dans le cadre de l’étude « Pulse » que livre le cabinet de recrutement Fed IT.

Les réponses des uns et des autres divergent.

Pour attirer les candidats, les recruteurs mettent principalement en exergue le télétravail (cité par 84% des entreprises), les projets transverses (47%) et la formation interne (42%).

Or, pour les professionnels en devenir ou en reconversion la rémunération reste le premier critère de sélection entre deux offres d’emploi IT similaires (pour 73% du panel). La proximité géographique du poste (41%) et la possibilité de télétravailler (31%) suivent.

6 recruteurs sur 10 déclarent un écart trop important entre le salaire pratiqué en interne « à poste égal » et les prétentions de nouveaux entrants. A défaut de proposer un niveau de rémunération satisfaisant, ils peuvent se tourner vers des candidats moins expérimentés (option citée par 89% des recruteurs) et leur proposer de se former une fois en poste (68%).

3 types de profils IT parmi les plus recherchés

Toutes les entreprises concernées par l’enquête font état de difficultés pour embaucher.

En outre, malgré les réductions d’effectifs dans de grands groupes IT et au sein de leur écosystème, les professionnels des technologies de l’information et du numérique sont toujours très demandés, relève le réseau de recrutement spécialisé Fed IT.

59% des candidats ont reçu entre 1 et 6 sollicitations dans les six derniers mois. Et, pour plus de 20% d’entre eux, au moins 7 sollicitations.

Les profils les plus demandés par les managers répondants sont les :

– Data scientists

– Administrateurs systèmes et réseaux

– PMO (project management officer) et Techniciens

Les rémunérations fixes annuelles (K€) varient de 26 000 euros à 35 000 euros, en moyenne, pour un développeur ou un technicien support qui débute dans la profession en région Occitanie, à plus de 100 000 euros pour un RSSI ou un DSI à Paris et dans sa région.

* L’étude a été réalisée auprès de 641 candidat.e.s et 22 entreprises entre mars et mai 2023. Les réponses ont été recueillies par courriels (base de données Fed IT, Groupe Fed), ainsi que sur les réseaux sociaux.