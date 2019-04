ERP Cloud : les 8 nouveautés clés de NetSuite

Lors de l’événement SuiteWorld 2019, NetSuite a dévoilé une série de mises à jour et de fonctionnalités renforcées de planification et d’analyse data. Florilège.

NetSuite, l’ERP Cloud fondé en 1998 et acquis pour 9,3 Md$ par Oracle en 2016, a présenté un ensemble de nouveautés lors de l’événement SuiteWorld 2019 organisé cette semaine à Las Vegas (Nevada). Les mises à jour et fonctionnalités les plus récentes intégrées à la suite logicielle de gestion d’entreprise vont du management de projet à la logistique.

Voici 8 des nouveautés annoncées par le groupe :

1. Analyse data : des fonctions renforcées d’exploration et de visualisation data ont été intégrées à SuiteAnalytics Workbook pour améliorer l’expérience utilisateur.

2. Commerce : une trentaine de nouvelles extensions complètent désormais la plateforme cloud SuiteCommerce. Elles permettent aux utilisateurs métiers d’intégrer plus facilement des solutions et des contenus produits de tierces parties, « sans l’aide de développeurs ».

3. Finance : des fonctionnalités comptables et de planification supplémentaires ou renforcées complètent l’ERP (comptabilisation de crédit-bail, équilibrage automatique, rapprochement de transactions bancaires basées sur des règles…).

4. Commerce international : des capacités de gestion financière enrichies pour simplifier les échanges de devises étrangères et d’autres processus commerciaux mondiaux.

5. RH : SuitePeople inclut de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les données des employés, des fonctionnalités dédiées aux organisations qui emploient de nombreux travailleurs rémunérés à l’heure, et fournit informations RH en temps-réel.

6. Marketing: une mise à jour de la plateforme Oracle Bronto Marketing fournirait une visibilité étendue sur les données commerciales et la mesure du ROI des campagnes.

7. Gestion de projet : le moteur de validation à base de règles a été mis à niveau.

8. Chaîne d’approvisionnement : un nouveau moteur doit permettre de déterminer automatiquement la meilleure façon d’allouer des produits, d’identifier plus rapidement les problèmes potentiels et de générer des recommandations pour les résoudre.

Brainyard, conseil et contenu de marque

NetSuite ambitionne aussi de consolider son écosystème de partenaires. Le fournisseur oriente ses revendeurs vers le programme SuiteLife et ses partenaires technologiques, parmi lesquels Dell Boomi, vers SuiteSuccess. Une méthodologie et des services pour l’engagement client et la livraison applicative dans le cloud.

Enfin, l’éditeur ERP a dévoilé Brainyard, un espace de ressources en accès libre (données, enquêtes, analyses de performance…) à l’attention de sa communauté d’utilisateurs. « Les entreprises nous disent qu’elles veulent évaluer leurs performances et celles de leur marché. Nous allons les aider à le faire avec Brainyard », a déclaré Jason Maynard (en photo), SVP Global Field Operations de NetSuite. « Nous ne livrons pas seulement du logiciel avec NetSuite, nous aidons aussi les entreprises à croître », a-t-il ajouté.

NetSuite cible plus particulièrement les entreprises de taille moyenne à intermédiaire (le mid-market) en forte croissance, a rapporté CIO.com. Sur ce segment de nombreux fournisseurs s’activent, des spécialistes de plus petite taille, dont Shopify et Magento (e-commerce), aux poids lourds de l’ERP, SAP et Microsoft en tête, et du CRM, Salesforce.