Fibre : une partie du réseau Orange aux enchères ?

Orange ne serait plus très loin de céder une partie de son réseau fibre en France. L’opérateur aurait en tout cas amorcé le processus, en sollicitant la banque d’affaires Credit Suisse.

La cession d’infrastructures est l’un des volets de son plan stratégique Engage2025, présenté voilà près d’un an. « L’objectif est […] qu’un ou plusieurs partenaires financiers se joignent à nous pour apporter des fonds et soulager un peu notre effort d’investissement », avait expliqué Stéphane Richard devant le Sénat, peu après l’officialisation dudit plan.

Le patron d’Orange avait exclu toute alliance avec des « fonds spéculatifs américains ». Et avait pris en référence la vente de Covage (2,2 millions de lignes fibre) à Altice pour 1 milliard d’euros.

Le lot ici en jeu comprendrait la moitié des 4 millions de prises dont Orange est concessionnaire sur les RIP*. Un premier tour d’enchères était attendu ce lundi 12 octobre. Avec comme candidats pressentis :

des fonds d’infrastructure, nommément l’australien IFM Investors et l’américain I Squared Capital ;

des institutionnels français dont CNP, Crédit Agricole Assurance, EDF Invest et la Caisse des dépôts

et des institutionnels étrangers parmi lesquels le fonds souverain de Singapour et la Caisse de dépôt et de placement du Québec

« Je vois tout cela comme une forme d’emprunt, avec hypothèque, commente un membre du forum La Fibre.info. Pour la vente de la moitié ou plus du réseau, on reçoit une somme, […] mais on paye une redevance annuelle », résume-t-il.

On surveillera d’éventuelles annonces d’ici au 29 octobre, date d’annonce des résultats trimestriels d’Orange. L’opérateur a déjà cédé à l’espagnol Cellnex 1 500 sites non stratégiques en Europe pour 260 millions de dollars.

* La filiale Orange Concessions a à sa charge la quinzaine de réseaux d’initiative publique dont l’opérateur est attributaire en France.