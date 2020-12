Google Sheets : porte d’entrée sur Apps Script ?

Google met à jour l’IDE Apps Script… et tend une perche aux utilisateurs de sa suite bureautique déjà familiers des macros.

Avez-vous déjà utilisé l’enregistreur de macros intégré à Sheets ? Dans l’affirmative, vous êtes disposé à prendre en main Apps Script.

Google a choisi son moment pour pousser ainsi les utilisateurs du tableur vers ce langage dérivé de JavaScript. L’IDE associé a en l’occurrence bénéficié d’une refonte importante dont le déploiement vient de démarrer. Tous les forfaits payantes de Workspace et G Suite devraient pouvoir y accéder d’ici deux semaines.

Des logs inline au formatage automatique en passant par les repères d’indentation, la liste des nouveautés est longue. L’éditeur de code Monaco en est le socle technologique.

L’enregistreur de macros de Sheets est quant à lui accessible depuis plus de deux ans. Pour l’occasion, Google en reconnaît les limites. Entre autres, une indisponibilité dans les autres logiciels de la suite bureautique et l’impossibilité d’éditer des actions directement sur l’interface graphique.

La solution face à l’un et l’autre de ces écueils ? Apps Script, claironne la firme de Mountain View, non sans rappeler que l’encodage des macros se fait déjà sous cette forme.

La transition, admet-elle, demande « un peu d’effort et beaucoup de patience ». La courbe d’apprentissage implique essentiellement de se familiariser à la manipulation des tableaux en JavaScript.

Représentées comme des fonctions, les macros sont soit autonomes, soit rattachées à un document. Elles peuvent faire appel à un certain nombre de services Google, par exemple la traduction et le calcul d’itinéraires.



