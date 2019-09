IA : les compétences de millions de travailleurs bientôt obsolètes ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’Institute for Business Value d’IBM a publié son rapport 2019 sur les compétences en entreprise à l’ère de l’intelligence artificielle (IA). Plus de 5000 dirigeants (CEO) de grands groupes ont été interrogés dans le monde.

Les répondants, dans leur grande majorité, considèrent qu’investir dans les talents est une priorité pour accélérer les performances. Pourtant, ils ne sont plus que 50% à déclarer avoir défini une politique de mise à niveau des compétences de leurs collaborateurs.

Ils sont moins nombreux encore (41%) à estimer disposer du personnel qualifié et des ressources nécessaires en interne pour mettre en oeuvre leur stratégie d’affaires dans un avenir proche.

Or, une mise à niveau des équipes s’impose. En effet, selon le rapport, dans les trois prochaines années, plus de 120 millions de travailleurs exerçant dans les 12 économies mondiales les plus avancées pourraient se trouver dans l’obligation de se reconvertir ou de se former à nouveau. Et ce sous l’effet de l’automatisation portée par l’intelligence artificielle (IA).

En France, plus de 2 millions d’actifs seraient concernés.

« Soft skills » et technologies

Mais la mise à niveau prend du temps. 36 jours en moyenne en 2018, contre 3 jours seulement en 2014, c’est la durée de formation interne nécessaire à l’acquisition de compétences nouvelles, selon le rapport.

L’accélération de la numérisation des organisations et l’appétence du marché pour les compétences relationnelles (soft skills) expliquent cet allongement, selon le rapport.

Il y a trois ans encore, les compétences techniques associées aux STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) étaient les plus recherchées par les entreprises. Désormais, l’agilité et la gestion des priorités font partie des deux compétences les plus prisées.

Comment, dans ce contexte, mettre à niveau les compétences ?

« De nouvelles stratégies émergent pour aider les entreprises à requalifier leur personnel et à développer la culture de l’apprentissage continu incontournable pour réussir à l’ère de l’IA », a déclaré Amy Wright, Managing Partner, IBM Talent & Transformation.

Pour se doter et retenir une main d’oeuvre qualifiée impactée par l’automatisation et la montée en puissance de l’IA, les auteurs du rapport recommandent de : personnaliser les parcours, opter pour davantage de transparence et s’appuyer davantage sur l’écosystème.

*L’enquête a été menée auprès de 5670 dirigeants dans 48 pays. (source : IBM Institute for Business Value – « The enterprise guide to closing the skills gap »).

(crédit photo © shutterstock)