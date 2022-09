IA et santé : IBM Watson Health n’est plus

Anciennement IBM Watson Health, Merative est devenue une société distincte appartenant au fonds d’investissement Francisco Partners.

Annoncée en début d’année, la vente de l’ex-entité d’intelligence artificielle (IA) pour le secteur de la santé de la multinationale américaine a été finalisée le 30 juin 2022.

Les actifs acquis par Francisco Partners incluent différents jeux de données et produits, parmi lesquels Health Insights, MarketScan, Clinical Development, Social Program Management et Micromedex.

IBM a reçu 1 milliard $ du fonds d’investissement dans le cadre de cette opération. Mais le bénéfice avant impôt serait « simplement » de 230 millions $, a relevé The Register.

« Redéploiement d’effectifs »

Créée en 2015, l’entreprise IA et santé d’IBM n’a pas atteint la rentabilité.

Des décisions drastiques ont été prises par le groupe technologique.

En 2018, IBM avait déjà supprimé entre 50 et 70% de l’effectif de Watson Health.

Les suppressions concernaient surtout les travailleurs intégrés à la suite d’acquisitions réalisées par Big Blue, dont Truven Health Analytics en 2016, Explorys et Phytel en 2015.

Cet été 2022, la vente de Watson Health entraîne le « redéploiement » de membres du personnel de l’entité. La plupart des employés qui n’ont pas intégré Merative ont migré vers d’autres entités d’IBM, y compris hors des États-Unis, ou bien ils ont démissionné.

Selon The Register, au moins 50 des 2 000 personnes encore employées chez Watson Health ont perdu leur emploi du fait de la vente. Plus de 80% d’entre eux auraient plus de 40 ans.