IT souveraine : 6 pépites made in France

JALIOS

Son boss : Vincent Bouthors, P.-D.-G. et cofondateur

Son offre : Jalios Workplace est une plateforme de communication et de collaboration.

Elle est déclinée en trois éditions : une pour Microsoft 365, une pour Google Workspace… et une « Liberty » intégrée en standard avec des solutions alternatives (Jitsi, Collabora, ONLYOFFICE). Chacune de ces éditions est exploitable en SaaS, avec plusieurs options d’hébergement en France (XSALTO, 3DS Outscale, OVHcloud).

RG SYSTEM

Son boss : Sacha Laassiri. Par ailleurs directeur du pôle « expertises digitales » de Septeo, maison mère de RG System.

Son offre : une plateforme de pilotage d’infrastructure. Elle se compose de quatre modules SaaS indépendants. Deux d’entre eux font appel à des technologies étrangères (Bitdefender pour l’antivirus, Dell EMC Avamar pour la protection des données). C’est, en revanche, du « 100 % français » pour les deux autres, destinés à la supervision et à l’assistance à distance

LEMON LEARNING

Son boss : Pierre Leroux, président.

Son offre : dans le domaine de la conduite du changement, une aide à la prise en main des logiciels. Le levier : un outil SaaS – hébergé en France – qui permet de constituer des bibliothèques de miniguides, Et de les intégrer, par plug-in ou code JavaScript, dans les web apps. Notamment sous forme d’infobulles et de notifications. Allianz, Carrefour et BNP Paribas sont sur la liste des clients.

KUZZLE

Son boss : Jacques Le Conte, directeur général.

Son offre : à l’origine, un back-end générique open source reposant, en particulier, sur un moteur maison doté

de capacités de géorepérage. Kuzzle y a greffé plusieurs modules (console de pilotage, moteur de règles, dataviz…)

pour constituer une plateforme de gestion de l’IoT. Là aussi open source, l’un et l’autre produit ont une version commerciale en cloud privé géré.

RAS GROUPE

Son boss : Olivier Masotta, directeur général.

Son offre : depuis 2017, cette ESN – Réseaux Administration Services – a une activité de patch management. Aujourd’hui commercialisée sous la marque Suricate, l’offre de gestion déléguée des correctifs s’est récemment étendue aux systèmes Linux. La production et l’exploitation – en 24/24, 5 j/ 7j – se trouvent à Caen.

TIXEO

Son boss : Sébastien Jeanjean, cofondateur et DG.

Son offre : une solution de visio exploitable en interne, en cloud privé infogéré et en cloud public. Signe distinctif : le niveau de sécurité, symbolisé par

une qualification ANSSI (niveau élémentaire) et la certification CSPN pour la partie serveur. Orange et la Direction générale des armées font partie de sa clientèle. L’hébergement, pour le moment assuré sur le territoire français, devrait prendre une dimension européenne d’ici à 2022, avec des prestataires « 100 % souverains ».