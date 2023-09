Le patron de Surface (Microsoft) part s’occuper du Kindle (Amazon)

C’est une info « mercato » qui va marquer le secteur IT. Selon Bloomberg, Panos Panay, le vice-président en charge notamment de Surface au sein de Micorosoft serait en lice pour diriger l’activité » appareils » d’Amazon.

Bloomberg, citant des personnes proches du dossier, a rapporté que Panos Panay avait été embauché pour diriger cette division connue en interne sous le nom de Lab126, qui développe notamment le lecteur Kindle, l’assistant vocal Alexa et les enceintes intelligentes Echo.

Panos Panay devrait remplacer David Limp, vice-président d’Amazon de longue date qui a annoncé le mois dernier sa démission.

Panos Panay travaillait chez Microsoft depuis près de deux décennies et était le visage familier des lancements de produits et de l’organisation d’événements pour le segment grand public dans son rôle de directeur des produits.

Ces dernières années, il était connu pour avoir supervisé la gamme Surface de Microsoft et il est devenu directeur des produits en 2018, où il a notamment dirigé le développement du système d’exploitation Windows 11.

En 2021, Panos Panay a été promu vice-président exécutif auprès du PDG de Microsoft, Satya Nadella.

Son départ brutal quelques jours seulement avant que Microsoft n’organise un événement à New York pour dévoiler sa prochaine génération d’appareils Surface a fait sourciller.

Panos Panay était considéré comme l’un des meilleurs (et enthousiastes) présentateurs de produits Microsoft, mais il a confirmé son départ de Microsoft dans un court tweet sur X (anciennement Twitter).

After 19 incredible years at Microsoft, I’ve decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.

— Panos Panay (@panos_panay) September 18, 2023