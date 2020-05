Les ventes de PC baisseront en 2020 malgré le boom du télétravail

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les prévisions des principaux cabinets d’études pour le premier trimestre avaient dressées un panorama contrasté du marché en avril. IDC enfonce le clou en affirmant que l’explosion du nombre de télétravailleurs provoquée par le covid-19 ne sauvera pas la croissance du marché du PC en 2020.

Plombé par des problèmes d’approvisionnement mondial au premier trimestre 2020, la chaîne logistique est revenue à des niveaux de production normaux mais la distribution reste pénalisée par les réduction des moyens de transport ( avion et fret maritime ), l’augmentation de leur coût et la fermeture des magasins.

« L’augmentation de la demande de PC et de tablettes alors que de plus en plus de personnes travaillent ou étudient depuis leur domicile est susceptible d’être de courte durée », estime Jitesh Ubrani , directeur de recherche pour IDC qui anticipe aussi une baisse des achats des TPE et PME pour les trimestres suivants.

Dans ce contexte, Dell Technologies a présenté une hausse de 2% de l’activité Clients Solutions Group, qui rassemble toutes ses gammes de PC, à 11,1 milliards $ et affirme avoir repris la deuxième place mondiale à HP.

«Au premier trimestre, nous avons constaté une augmentation de 15% à 20% des commandes auprès des clients des services bancaires et financiers, du gouvernement, des soins de santé et des sciences de la vie», a déclaré son CEO Jeff Clarke.

IDC anticipe des temps difficiles pour l’industrie du PC, dans un contexte de récession qui engendrera une réduction des dépenses doublée d’une réorientation des budgets. Sur le long terme néanmoins, les leçons tirées de l’épisode actuel pourraient se révéler bénéfiques.